مقطوعات شوبان تزين جناح بولندا في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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يعيد عازفو بيانو في ريعان الشباب، يومياً، إحياء أعمال الموسيقار البولندي الراحل فريدريك شوبان، وذلك بجناح بولندا في إكسبو 2020 دبي، على مدار ثلاث حفلات يومياً، وفق جدول محدد يتواصل حتى إسدال الستار عن فعاليات الحدث الدولي.

وتأتي المقطوعات الموسيقية التي يعزفها الشباب تكريماً لأحد أشهر عباقرة الموسيقى في بولندا، حيث يؤدي المقطوعات الموسيقية طلاب من معهد فريدريك شوبان، أكبر مركز "شوبان" في العالم، تم نقلهم إلى دبي لتقديم حفلات مصغرة تضم مقطوعات شهيرة للملحن الراحل.

وفي كل أسبوع، يضفي عازف بيانو من الشباب المشاركين، لمسته الشخصية على أعمال الملحن الشهير ليدخل الحضور في أجواء مختلفة عن السائد عند عزف شوبان.

وكان عازف البيانو ماتيوز توميكا قد أبهر الحضور، اليوم، حيث شاهده جمهور متنوع من عشاق الموسيقى الكلاسيكية. فيما تقام الحفلات المصغرة يوميا داخل جناح بولندا عند الساعة 16:00 و18:30 و21:00 وتستمر حتى نهاية دورة إكسبو 2020 دبي.