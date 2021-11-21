جناح البرتغال في إكسبو 2020 ينظم فعالية "المنزل والتصميم"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق الجناح البرتغالي في إكسبو 2020 دبي، في 19 نوفمبر الجاري، فعالية "المنزل والتصميم"، التي تستمر على مدى شهر كامل، بهدف عرض التقاليد والحرف اليدوية البرتغالية، من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات المختصة لعرض الأدوات والمنسوجات المنزلية البرتغالية، والقطع الزخرفية، والأثاث وقطع الديكور.

وعلى مدار الشهر سيتم تخصيص الأسابيع لموضوعات متنوعة، مثل فنون الأجداد الذي سيطّلع الزوار خلاله على الأعمال الخشبية، وصناعة الدانتيل، والرسم اليدوي على السيراميك، والمنسوجات التقليدية، كما سيتمكن الزوار من مشاهدة الحرفيين وهم يمارسون مهاراتهم الحرفية بشكل حي ومباشر في الجناح.

كما سيتمكن الزوار أيضاً من حضور المعارض الحية للحرف اليدوية، التي سيتم عرضها في مدرج الجناح البرتغالي، كل يوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء، ويمكن للزوار زيارة المعارض الخاصة بالأثاث المنزلي البرتغالي في الطابق الأرضي من الجناح، كما يمكنهم حضور المؤتمرات التي ستستقطب شركات ومعارض الأثاث البرتغالية، التي ستخصص بعض الجلسات للحديث عن أهمية التقنيات التقليدية في الصناعة، وأهمية استخدام المواد المستدامة في التصميم، وكذلك أهمية إبراز الثقافة البرتغالية في تصميم الأدوات المنزلية.