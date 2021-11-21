إكسبو 2020 يستضيف بطولة العالم للشطرنج 24 نوفمبر

المصدر: وام

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يستضيف "إكسبو 2020 دبي" بطولة العالم للشطرنج التابعة للاتحاد الدولي للشطرنج خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى 16 ديسمبر المقبل.

تعقد البطولة في أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي بمشاركة واسعة من أبطال هذه اللعبة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المتابعين.. ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم في اللعبة من بينهم بطل العالم الحالي ماغنوس كارلسن الذي حصل على تصنيف "أستاذ كبير" وهو في سن 13 عاماً ويواصل صدارة التصنيف العالمي منذ عام 2011.

ويشارك أيضاً يان نيبومنياتشي البطل الروسي الفائز باللقب مرتين، والذي حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للجائزة الكبرى في الشطرنج عام 2019 والتي أهلته للترشح.

وتنقسم بطولة العالم إلى 14 مباراة كلاسيكية يتنافس فيها اللاعبون على جائزة قدرها مليونا يورو.

ومن المنتظر أن تقام المباريات بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، في حين تنظم سلسلة من الفعاليات الجانبية تتضمن مباريات استعراضية ومشاركة أبطال سابقين ومشاهير.

كما يستضيف إكسبو 2020 دبي بطولة العالم للمدارس للشطرنج في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 108 لاعبي شطرنج من الشباب من 10 دول موزعين على 12 فريقاً.