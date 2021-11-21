لطيفة بنت محمد تزور جناحي اليابان والصين في إكسبو 2020

المصدر: وام

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زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، جناحي اليابان والصين في معرض "إكسبو 2020 دبي".

واطلعت سموها خلال الزيارة ترافقها هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على مكونات هذه الأجنحة وما تقدمه من إبداعات وابتكارات في جوانب مجتمعية وثقافية وبيئية وتكنولوجية مختلفة.

والتقت سمو الشيخة لطيفة خلال زيارتها للجناح الياباني، سفير اليابان لدى الدولة إكيهيكو ناكاجيما، والقنصل العام نوبورو سيكيجوتشي، والمفوض العام تومايسو ناكامورا، ومدير الجناح إساهو آندو.

واطلعت سموها على مضمون الجناح الذي يصور جانباً فريداً مرتبطاً بكل زائر، ويأخذهم في رحلة خاصة إلى تاريخ اليابان وثقافتها وتطلعاتها المستقبلية باستخدام تقنيات متقدمة ومبتكرة، تسرد قصة مميزة يشارك بها الزوار.