سلطنة عمان تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت سلطنة عمان، اليوم الأحد، بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعـيد.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بأسعد بن طارق آل سعـيد، وبوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة قيس بن محمد اليوسف، والوفد المرافق، وذلك بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: "في كل مشاركة بالمعارض العالمية والمتخصصة، يبرز جناح سلطنة عمان بوضوح من خلال ما يعرضه، وأهدافه التي تبرز رسالة السلطنة إلى العالم".

وأَضاف معاليه: "لقد رأينا جميعاً تصميم جناح سلطنة عُمان الراقي بواجهته المعبرة التي اتخذت من مظلة شجرة اللبان، شعاراً ورمزاً تراثياً نعتز به جميعاً، لما تحمله من دلالة وأهمية في المنطقة العربية".

وألقى قيس بن محمد اليوسف خطاباً ملهماً، ثمن فيه العلاقات الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والنجاح المبهر الذي يحققه إكسبو 2020 دبي، وأهمية تحقيق شعاره الرئيسي "تواصل العقول وصُنع المستقبل".

وقال قيس بن محمد: "إكسبو 2020 دبي مناسبة مهمة تجسد التعاون والتواصل الحضاري والإنساني بين الأمم والشعوب من أجل حياة أفضل لنا جميعاً وللأجيال القادمة بإذن الله، وبهدف تجسيد شعار تواصل العقول وصُنع المستقبل وأهم المواضيع الفرعية، وهي الفرص. نعلن اليوم عن تقديم منح دراسية لطلاب من الدول الشقيقة والصديقة سيتم اختيارهم من زوار جناح عمان في إكسبو 2020 دبي".

وشمل الاحتفال العديد من الفعاليات المميزة، أبرزها وصول السفينة العمانية إلى مرسى دبي، ومسيرة 50 عضواً من الحرس السلطاني، ومؤتمر اقتصادي عرّف رجال الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم إلى الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها السلطنة، وخططها التنموية في العديد من القطاعات الإنشائية والصناعية والنقل والطيران والمناطق الحرة، التي تشهد نمواً متواصلاً.

يقع جناح سلطنة عُمان في منطقة التنقل؛ وهو من الأجنحة المميزة في تصميمه المستوحى من إحدى أيقونات الطبيعة، وهي شجرة اللبان. ويجسد الجناح أصالة التراث العماني ويوضح في أقسامه الخمسة دورة حياة شجرة اللبان.