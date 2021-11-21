للمرة الأولى.. طلاب المدارس يفتحون بوابات إكسبو للترحيب بالعالم

المصدر: البيان

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للمرة الأولى.. يفتح الأطفال بمفردهم بوابات دخول إكسبو 2020 دبي، للترحيب بالعالم، ممثلين التنوع الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

ويعبر تنوع المجموعة التي فتحت البوابات عن تركيز إكسبو 2020 دبي على أهمية التنوع والتعايش، وأهمية تمكين الأطفال عبر برنامج إكسبو للمدارس، الذي خُصِّص لضمان وضع الطلاب والمدارس في صميم اهتمامات إكسبو 2020 دبي وحصولهم على كل الفرص الممكنة للمشاركة في صُنع عالم جديد.



وقالت علياء آل علي، نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس: "المدارس والطلاب أول ضيوف نستقبلهم في إكسبو 2020 دبي كل صباح أثناء أيام الأسبوع. وفي هذا اليوم المميز، نشعر بأن الطلاب يجب أن يكونوا ضيوف الشرف لدينا، وهو ما يسلط الضوء على الدور المهم الذي يؤدونه في تشكيل إرث إكسبو 2020 دبي".



وقد شارك في هذه المناسبة أطفال مسجّلون في كل من المدارس العامة والخاصة، بما في ذلك مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمدرسة الصينية في دبي، والمدرسة الفلبينية في دبي، والمدرسة الفرنسية الدولية "ليسيه فرانسيه انترناسيونال دو لافليك"، ومدرسة المواكب – الخوانيج، ومدرسة دلهي الخاصة – جبل علي، وأكاديمية جيمس ولينغتون – شارع الخيل، ورافلز وورلد أكاديمي، ومدرسة جيمس فاوندرز – المزهر، والمدرسة الأسترالية الدولية في دبي، والمدرسة السويسرية الدولية.



وحصلت عائلات الـ 50 طفلا على تذاكر إكسبو 2020 دبي، وهو ما مكّنهم من المُشاركة في الأنشطة العديدة المُنظّمة في اليوم العالمي للطفل.

