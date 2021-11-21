«بي إم دبليو» وتحالف الأمم المتحدة للحضارات يكرّمان 10 منظمات خلال أسبوع التسامح بإكسبو

المصدر: دبي - البيان

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كان معرض إكسبو 2020 دبي المذهل موقعاً للاحتفال الذي شهد منح جوائز مرموقة لعشر مبادرات رائدة من جميع أنحاء العالم، وذلك تقديراً لدورها الملهم في الالتزام الاجتماعي. وكانت مجموعة «بي إم دبليو» وتحالف الأمم المتحدة للحضارات قد كرّما عشر منظمات من عشر دول بجائزة الابتكار بين الثقافات، وذلك تقديراً لمساهمتها في الالتزام الاجتماعي المتميز. أقيم حفل توزيع الجوائز في إكسبو 2020 دبي (جناح ألمانيا)، ضمن فعاليات أسبوع التسامح والتعايش واليوم العالمي للتسامح. وشهد الحدث حضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي.

وقالت إلكا هورستماير، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن الموارد البشرية وعلاقات العمل وراعي الجائزة: «تُكرم جائزة الابتكار بين الثقافات الأشخاص والمشاريع التي تعزز التنوع والتسامح والتعايش بطريقة إبداعية. هذه هي القيم التي تدفعنا إلى الأمام كمجتمع وكشركة. نحن مقتنعون بأن التقدم يتطلب التضامن معاً - وهذا ما تسعى لتحقيقه مجموعة BMW. ومن خلال التعاون مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات، فإننا نقدم مساهمة ذات مغزى لمزيد من الاحترام المتبادل في الحوار.

وقال ميغيل أنجيل موراتينوس، ممثل تحالف الأمم المتحدة للحضارات: مع احتفال جائزة الابتكار بين الثقافات بالذكرى العاشرة لتأسيسها، يواصل تحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) ومجموعة BMW التعاون بينهما لتعزيز مجتمع عالمي أكثر شمولاً من خلال تحفيز المبادرات التي تلتزم بتعزيز العلاقات الثنائية بين الثقافات وتحقيق التفاهم. نحن نعتمد على استمرار هذا التعاون بين تحالف الأمم المتحدة للحضارات، ومؤسسات القطاع الخاص، والذي يساهم بتفعيل عمل المبدعين في المجال الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

بدوره، قال الدكتور حميد حقباروار، المدير العام لمجموعة BMW الشرق الأوسط، عن الدافع لإقامة هذا الحدث: إن مشاهدة العديد من المنظمات والمبادرات الجديرة بالاهتمام من جميع أنحاء العالم تحظى بهذا القدر من الاهتمام هنا في دبي أمر ملهم للغاية، وهذا بالتأكيد يعكس شعار إكسبو 2020 دبي: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وتعمل مجموعة BMW وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة (UNAOC)، من خلال تقديم جائزة الابتكار بين الثقافات، على تعزيز التفاهم بين الثقافات ودعم المجتمعات المدنية على مدى السنوات العشر الماضية. وفي هذا العام، تقدمت 1100 منظمة من 120 دولة بطلب إلى الدعوة المفتوحة للمشاركة. وبناءً على لجنة التحكيم الدولية، اختيرت عشر منظمات من عشر دول مختلفة: البرازيل وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا والهند والمكسيك ونيجيريا وسريلانكا وسويسرا. وستحصل كل منظمة من المنظمات الفائزة على دعم مالي قدره 20.000 دولار. وستتلقى توجيهاً احترافياً من مجموعة BMW وتحالف الأمم المتحدة للحضارات وشركة الاستشارات أكسنتشر. إضافة إلى ذلك، ستستفيد المنظمات المختارة من دعم الأعمال والمشروعات الاستراتيجية وتصبح أعضاء في شبكة قادة الثقافات، التي تربط المحترفين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم. وكان حفل توزيع الجوائز قد استضاف ميغيل أنجيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وإلكا هورستماير، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن الموارد البشرية وعلاقات العمل وراعي الجائزة.

ومنذ إطلاقها، مُنحت جائزة الابتكار بين الثقافات لـ 71 منظمة، ووصلت بمشاريعها إلى أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم. وقد اتفقت مجموعة BMW وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة أخيراً على مواصلة شراكتهما الناجحة في السنوات المقبلة.