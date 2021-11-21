دعم المساواة.. جناح أستراليا يستعرض التنوع والدمج في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان، ووام

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يستعرض الجناح الأسترالي ضمن فعاليات أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020 دبي عدداً من الفعاليات والضيوف المتحدثين والورش التفاعلية التي تدور حول الدمج والتنوع، وذلك بتقديم عدد من المتحدثين الذين ينتمون إلى خلفيات ثقافية متنوعة ليتحدثوا حول مواضيع آنية وتاريخية وحلول عالمية، بحيث يصل الجناح الأسترالي الثقافات ببعضها ويدعم قضايا المساواة.

وتعتبر أستراليا بلد نابض بالحياة ويتميز بتعدد الثقافات، فهي موطن لأقدم ثقافة مستمرة في العالم وينتمي سكانها الأصليين إلى 260 سلالة عرقية، إضافة إلى استقبال أستراليا إلى ما يقارب السبعة مليون مهاجر منذ عام 1945، ليصبح التنوع الثقافي الغني هو واحد من أعظم نقاط قوتنا وسمة محورية لهويتنا الوطنية.

ويعد الجناح الأسترالي في إكسبو 2020 دبي، منصة مثالية للتعلم والتواصل مع البلدان والثقافات الأخرى، حيث ثقافة التسامح والدمج من صميم المفهوم الذي تأسس عليه الجناح الأسترالي "حلم السماء الزرقاء"، والتي تمثل روح الطموح وتكافؤ الفرص للجميع.

وقال جوستين ماكغوان، المفوض العام لأستراليا في إكسبو 2020 دبي: "ينصب تركيزنا في الجناح الأسترالي على إبراز الدمج والتنوع، فنحن نتطلع إلى الترحيب بقادة الفكر في أستراليا لتبادل الخبرات والأفكار أثناء تعاونهم والتواصل مع البلدان الأخرى لإيجاد حلول للتحديات العالمية".

وشارك كريغ ريتشي الرئيس التنفيذى للمعهد الاسترالي لدراسات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والذي ينتمي الى السكان الاصلين وتحديدا الدونغوتي والبيربي في اسبوع الدمج والتنوع ليقدم خبراته في مجالات الثقافة والقيم والمجتمع.

وتضم سيرة كريغ المهنية عدداً من الأدوار الرئيسية في مجال إرشاد السكان الأصليين نحو التعليم العالي والسماح للأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات منخفضة في المستوى الاجتماعي بالوصول للجامعات، إضافة إلى تنقل الطلاب الدوليين.

كما شغل كريغ منصب المدير المؤسس لمركز صحة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في حكومة إقليم العاصمة الأسترالية، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية للصحة الخاصة بمجتمع السكان الأصليين، ورئيس مركز "وينونغا نيميتيجاه" للصحة والخدمات المجتمعية للسكان الأصليين، كما أنه ممثل الحكومة الأسترالية والرئيس المشارك في فريق العمل العالمي الخاص بمنظمة اليونسكو من أجل "عشرة سنوات من لغات السكان الأصليين".

وتحدثت ميكايلا جيد، الرئيس التنفيذى المؤسس لشركة "انديجيتال " لتكنولوجيا التعليم عن اسبوع الدمج والتنوع ، وهي امرأة تنتمي إلى شعب كابروغال الناطق باللغة الدروغية في سيدني، لكونها مندوبة منتدى الامم المتحدة لقضايا الشعوب الاصلية وعضو مجلس المستقبل العالمى التابع للمنتدى الاقتصادى العالمى ، ورائدة أعمال فى مجتمع السكان الاصليين بجامعة ولونغونغ ، وزميل برنامج القيادة الريفية الاسترالية.

وتتميزميكلايلا بحصولها على إشادة دولية واسعة النطاق فى عملها من خلال دراساتها التى تهدف الى سد الفجوة الرقمية لدى السكان الاصليين من خلال توفير فرص داخل الاقتصاد الرقمى وابداع تكنولوجيا المستقبل.

"تي آراتيني"

كما تعد أستراليا مشاركاً رئيسياً في مهرجان أفكار السكان الأصليين والقبائل المعروف باسم "تي آراتيني" ضمن اسبوع الدمج والتنوع الذى احتفل به في إكسبو 2020 دبي، تزامنا مع أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020 دبي ، لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم المتبادل ،الذي من خلالة تم عرض مجموعة من الفعاليات والمتحدثين من خلال المشاركة الافتراضية والواقعية في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي.

وتحدث هون كين ويات وزير السكان الاصليين في أستراليا AM, MP وفي محتوى مسجل مسبقاً لمهرجان "تي آراتيني" حول العديد من المبادرات، ولا سيما أهداف التنوع من أجل نمو أعمال السكان الأصليين وتوسعها واستطلاع آراء سياسات المشتريات الخاصة بالسكان الأصليين، والذي تم تقديمه منذ ست سنوات بواسطة الحكومة الأسترالية وتم إطلاقه في أغسطس 2021.

وفى حلقة نقاش انضم كريغ ريتشي الرئيس التنفيذى للمعهد الاسترالي لدراسات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ،الذي ينتمي إلى السكان الأصليين من شعبي دونغوتي وبيريبس ، حول لغات السكان الأصليين وتحديداً كيف أدت جهود تنشيط اللغة الرقمية إلى تعزيز تماسك المجتمع.

كما انضم لحلقات النقاش المحامية الحائزة على الجوائز ميريام وتهاتي، ودكتور تيري جانك اللذين يمتلكان 20 عاماً من الخبرة المهنية التي تؤهلهما إلى المشاركة افتراضياً في جلسة عبر الأقمار الصناعية بعنوان "إنهاء أجيال من السرقة بالقضاء على النهب الثقافي"، والتي تعمل على اكتشاف البروتوكولات الخاصة بتمكين السكان الأصليين من حماية فنونهم وتراثهم الثقافي.

المسار الحقيقي

وشاركت ميريام بجزء من كتابها "المسار الحقيقي"، ليتعلم الرواد في الفن والعمارة والنشر والرقص والعلوم والسياحة والصناعات الأخرى،" كيف نحافظ على مساراتنا الصحيحة" حتى يمكن لثقافة السكان الأصليين ومعارفهم أن تعود بالخير على الجميع.

وشارك فى النقاش دين بباريوك مدير شبكة صناعة الكربون للسكان المحليين المحدودة، بمحتوى مسجل مسبقاً يعمل على اكتشاف ممارسات إدارة الأرض والبحر، الذي يبحث في كيفية تمكين للملاك التقليديين وتحقيق الفائدة لمشاريع الكربون الخاصة بهم، وذلك من خلال نماذج "الاهتمام بالدولة" وكيف يمكن المشاركة والاستفادة من أسواق الكربون.

من بين المتحدثين الآخرين الذين ظهروا خلال مهرجان "تي آراتيني" ، كمشارك إيريك بريس، مدير البرامج لمؤسسة محو أمية القراءة والكتابة والحساب الأسترالية، وشركة منصة اللغة الأولى الحية، وكذلك جو روس المدير الإداري لمعهد بونوبا للمحافظة على الثقافة، ومدير مؤسسة بونوبا داوانجاري للسكان الأصليين، مفوض العدالة الاجتماعية للشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس،و جون أوسكار AO، والبروفيسور توم كالما AO، الرئيس المشارك لمؤسسة محو أمية القراءة والكتابة والحساب الأسترالية، وشركة منصة اللغة الأولى الحية.

واستضاف الجناح الأسترالي في إكسبو 2020 دبي ، تزامناً مع الاحتفال باسبوع الدمج والتنوع للطاهية الأسترالية العالمية ميندي وودز لتقديم أشهر الوجبات والمأكولات الأسترالية التي تنتمي إلى ثقافات السكان الأصليين في أستراليا.

وبصفتها جزء من السكان الأصليين ، قالت " إنني افتخر بذلك وبأصولي التي تنتمي إلى قبائل بوندالونغ وبيغابول ويابو ،وأنا شغوفة بذلك وبالاستدامة والتواصل من أجل المشاركة والتعرف على الثقافات الأخرى.

يذكر أن الشيف ميندي وودز وصلت إلى نهائيات "ماستر شيف" عام 2012 ، كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "لوتس دايننغ غروب" في سيدني سابقاً.