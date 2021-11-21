350 ألف زائر لجناح الهند في إكسبو خلال 50 يوماً

المصدر: بشار باغ

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جذب جناح الهند المشارك في إكسبو 2020 دبي، أكثر من 350 ألف زائر خلال خمسين يوماً من فعاليات الحدث الدولي الكبير.

وشكّلت شعبية المهرجانات الهندية، والمأكولات، والعروض الثقافيّة، جوانب حاسمة في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وتنوعت فعاليات الجناح الهندي بين الأنشطة الاقتصادية والثقافية، حيث نظم الجناح العديد من جلسات العمل والمؤتمرات المتعلقة بفرص الاستثمار من قبل ولايات غوجارات وكارناتاكا ولداخ في أكتوبر الماضي، فضلاً عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية خلال موسم الأعياد، خاصة المرتبطة باحتفالات ديوالي ونافارتي ودوشيرا.

ويواصل جناح الهند خلال نوفمبر الجاري، استضافة سلسلة من الأنشطة التجارية والثقافية من عدة ولايات هندية يتخللها العديد من الأنشطة الجذّابة التي تعرض ثقافات وتقاليد تلك الولايات، وفرص الأعمال الكبيرة المتاحة فيها.

وتبلغ مساحة أرض الجناح 4614 متراً مربعاً، فيما يصل ارتفاع المبنى إلى 27 متراً، ويبلغ إجمالي المساحات المبنية 8700 متر مربع، ويحيط بالجناح واجهة تتضمن ألواحاً متحركة، تشكل لوحة عرض تفاعلية متغيرة لتشكيل عروض بصرية مبهرة، تجذب انتباه الزوار في المناطق المحيطة به، ويضم الجناح مبنيين، الأول هو مبنى الجناح الرئيسي، أما الثاني فهو مبنى «بلازا» مخصص لخدمات التجزئة وفعاليات الأطعمة والمشروبات يعتليه مجسم لـ«أشوك تاشكرا»، وهو رمز هندي تاريخي يتوسط علم الهند، ويفصل بين المبنيين مسرح مفتوح، بحسب أمان بوري.