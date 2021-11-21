"أوبرا الوصل"تروي في إكسبو 2020 مسيرة الإمارات العامرة بالإنجازات

المصدر: البيان

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يطلق إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، عروض "أوبرا الوصل"، التي تحاكي تاريخ الدولة الممتد لآلاف السنين، وإنجازاتها حتى يومنا هذا، وطموحاتها نحو المستقبل، مواكبة لاحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي،

ويحكي عرض "أوبرا الوصل" قصة دولة الإمارات عبر تجسيد آمال شعبها وأحلامه وقيمه، وتُقام عروضه الأربعة على خشبة مسرح أوبرا دبي من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل، وهي تأتي ضمن الاحتفال بمسيرة الدولة العامرة بالإنجازات على مدى 50 عاماً عبر عرض فني استثنائي.

وقد تقرر إقامة أربع أمسيات للعرض، فيما تتاح التذاكر الآن لحضورها، حيث يشارك في العروض أكثر من 100 فنان وموسيقي، فضلاً عن فريق إنتاج من 70 مهنياً.

وتأتي "أوبرا الوصل" بألحان خاصة من محمد فيروز، الذي شاركته في التأليف أيضا الكاتبة مها قرقاش، وهو من إخراج السير ديفيد باونتني، وقيادة جاستن براون، وتدور قصتها حول الوحدة، والتعاون، والابتكار في أجواء احتفائية وموسمية مميزة.

وتُقدَّم أوبرا الوصل باللغة الإنجليزية، ومدة العرض الواحد 120 دقيقة، تتخلله فترة استراحة واحدة. وتباع التذاكر ابتداء من سعر 300 درهم إماراتي، وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني لدبي أوبرا.