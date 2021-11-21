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إكسبو 2020 دبي اليوم

اليوم في إكسبو 2020 دبي

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كشف إكسبو 2020 دبي عن الأنشطة والبرامج والفعاليات ليوم الأحد والأيام الثلاثة المقبلة، وأبرزها:

اليوم الوطني لسلطنة عُمان

-الاحتفال الرسمي باليوم الوطني العماني، ويشمل فعاليات رفع العالم وعزف النشيد الوطني وإلقاء الوفد الرسمي كلمات، بالإضافة إلى عرض ثقافي.

-الساعة 10:15 صباحا، ساحة الوصل
 
استعراضات اليوم الوطني لسلطنة عُمان

-عرض موسيقي الحديقة

-الساعة 15:45، ساحة الوصل
 
سفينة شباب عُمان

-وصول سفينة "شباب عُمان" التي جابت مواني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنظيم من الجناح العماني في إكسبو 2020 لتحط في آخر محطة، وهي مرسى دبي

-من الساعة 13:45 إلى الساعة 14:10.
 
الاستثمار في عُمان – منتدى

-منتدى للترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمار واعدة

-للتسجيل أو المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Haura@tejarah.gov.om أو عبر الهاتف رقم (+968 9606 4848)

-مركز بزنس كونيكت

-الساعة 10:30-13:30

سلسلة نقاشات بيت الهامور "البحّار والعالِم"

-صيادون إماراتيون يناقشون حماية الحياة البحرية، والعلم مقابل الخبرة

-يحتفل بيت الهامور أيضا باليوم العالمي لمصايد الأسماك

-ملاحظة: ستكون المناقشات باللغة العربية، ولا توجد ترجمة

-الساعة 10:15-12:10، مدرّج تيرّا
 
فعالية للحديث عن البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات (باللغة الإنجليزية)

تشمل قائمة المتحدثين كلا من:

-سعادة الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة

-أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة

-المهندسة فاطمة الحنطوبي، مسؤولة المحميات البحرية في هيئة الفجيرة للبيئة

-مدرج تيرّا (جناح الاستدامة)، الساعة 12:45-14:00 ظهراً
 
سلسلة فعاليات مستقلة | الفن وحوارات المبادرات الثقافية:

-معارض الفن الرقمية مقابل المعارض الفعلية

-هل الفن الرقمي مقبول، أم هل يجب أن تكون التجربة الفنية في معرض واقعي فقط؟

-جناح المرأة

-الساعة 15:00-17:00
 
جناح إستونيا: ألمع الحلول في التصميم البيئي المستدام

-تناقش الشركات مستقبل التصميم البيئي الحديث

-تلي الفعالية جلسةٌ للتواصل

-التسجيل هنا: (shorturl.at/atwAN)

-جناح إستونيا، 15:00-17:00 مساء
 
إل سالتو – استعراض فلامنكو

-استعراض يقدمه مصمم الرقصات خيسوس كارمونا، الراقص الأول في فرقة الباليه الوطني الإسباني لسنوات عديدة

-الساعة 20:00، مسرح دبي ميلينيوم
 
عرض موسيقي حي للفنان جون كوكو

-الجناح الألماني، 21:00-22:30
 
"دارين إسبانتو" و"ديسمبر أفينيو" - عروض فنانين فلبينيين

-الساعة 19:00 – 23:00، منصة اليوبيل
 
الفعاليات المقبلة

22 نوفمبر
 
اليوم الوطني لبيلاروس

-ساحة الوصل، 10:15
 
استعراض فرق الرقص الأكاديمية البيلاروسية

-الساعة 11:00-12:00، جناح بيلاروس
 
منتدى الاستثمار البيلاروسي

-الساعة 13:00، نادي 2020 من إعمار
 
جلسة نقاشية

-منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، دبي العطاء ومنتدى قيادة الأعمال الآسيوي

-الساعة 11:30-14:30، جناح دبي العطاء
 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

– فرص استثمار واعدة في قطاعات متنوعة

-الساعة 10:00-12:30، جناح جمهورية مصر العربية
 
الافتتاح الكبير لمعرض "محيطات البلاستيك"

-الساعة 18:00، جناح جمهورية التشيك (حتى 30 نوفمبر)
 
استعراض "إل داي" الموسيقي

-الساعة 20:00-22:00، منصة اليوبيل
 
23 نوفمبر

اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية – اليوم الرياضي الإيطالي

-طوال اليوم، جناح إيطاليا والساحة المتعددة الأغراض  
 
الإمارات العربية المتحدة والمغرب: فرص الاستثمار والتعاون

-الساعة 15:00-17:00، جناح المغرب
 
رحلة خيط

-الساعة 17:00-17:30، مسرح دبي ميلينيوم
 
دروس تانغو من الأرجنتين

-الساعة 17:00-18:30، منصة البحر
 
جلسة جانبية – لاتينية/كوبيّة

-الساعة 20:00-20:40، مسرح دبي ميلينيوم
 
إكسبوسونيكس

-الساعة 21:45-22:45، مسرح دبي ميلينيوم
 
الامتيازات التجارية الفلبينية عبر الإنترنت (B2B)

-25-23 نوفمبر، جناح الفلبين
 
 

 

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