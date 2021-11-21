اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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كشف إكسبو 2020 دبي عن الأنشطة والبرامج والفعاليات ليوم الأحد والأيام الثلاثة المقبلة، وأبرزها:



اليوم الوطني لسلطنة عُمان

-الاحتفال الرسمي باليوم الوطني العماني، ويشمل فعاليات رفع العالم وعزف النشيد الوطني وإلقاء الوفد الرسمي كلمات، بالإضافة إلى عرض ثقافي.

-الساعة 10:15 صباحا، ساحة الوصل



استعراضات اليوم الوطني لسلطنة عُمان

-عرض موسيقي الحديقة

-الساعة 15:45، ساحة الوصل



سفينة شباب عُمان

-وصول سفينة "شباب عُمان" التي جابت مواني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنظيم من الجناح العماني في إكسبو 2020 لتحط في آخر محطة، وهي مرسى دبي

-من الساعة 13:45 إلى الساعة 14:10.



الاستثمار في عُمان – منتدى

-منتدى للترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمار واعدة

-للتسجيل أو المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Haura@tejarah.gov.om أو عبر الهاتف رقم (+968 9606 4848)

-مركز بزنس كونيكت

-الساعة 10:30-13:30

سلسلة نقاشات بيت الهامور "البحّار والعالِم"

-صيادون إماراتيون يناقشون حماية الحياة البحرية، والعلم مقابل الخبرة

-يحتفل بيت الهامور أيضا باليوم العالمي لمصايد الأسماك

-ملاحظة: ستكون المناقشات باللغة العربية، ولا توجد ترجمة

-الساعة 10:15-12:10، مدرّج تيرّا



فعالية للحديث عن البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات (باللغة الإنجليزية)

تشمل قائمة المتحدثين كلا من:

-سعادة الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة

-أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة

-المهندسة فاطمة الحنطوبي، مسؤولة المحميات البحرية في هيئة الفجيرة للبيئة

-مدرج تيرّا (جناح الاستدامة)، الساعة 12:45-14:00 ظهراً



سلسلة فعاليات مستقلة | الفن وحوارات المبادرات الثقافية:

-معارض الفن الرقمية مقابل المعارض الفعلية

-هل الفن الرقمي مقبول، أم هل يجب أن تكون التجربة الفنية في معرض واقعي فقط؟

-جناح المرأة

-الساعة 15:00-17:00



جناح إستونيا: ألمع الحلول في التصميم البيئي المستدام

-تناقش الشركات مستقبل التصميم البيئي الحديث

-تلي الفعالية جلسةٌ للتواصل

-التسجيل هنا: (shorturl.at/atwAN)

-جناح إستونيا، 15:00-17:00 مساء



إل سالتو – استعراض فلامنكو

-استعراض يقدمه مصمم الرقصات خيسوس كارمونا، الراقص الأول في فرقة الباليه الوطني الإسباني لسنوات عديدة

-الساعة 20:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض موسيقي حي للفنان جون كوكو

-الجناح الألماني، 21:00-22:30



"دارين إسبانتو" و"ديسمبر أفينيو" - عروض فنانين فلبينيين

-الساعة 19:00 – 23:00، منصة اليوبيل



الفعاليات المقبلة

22 نوفمبر



اليوم الوطني لبيلاروس

-ساحة الوصل، 10:15



استعراض فرق الرقص الأكاديمية البيلاروسية

-الساعة 11:00-12:00، جناح بيلاروس



منتدى الاستثمار البيلاروسي

-الساعة 13:00، نادي 2020 من إعمار



جلسة نقاشية

-منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، دبي العطاء ومنتدى قيادة الأعمال الآسيوي

-الساعة 11:30-14:30، جناح دبي العطاء



المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

– فرص استثمار واعدة في قطاعات متنوعة

-الساعة 10:00-12:30، جناح جمهورية مصر العربية



الافتتاح الكبير لمعرض "محيطات البلاستيك"

-الساعة 18:00، جناح جمهورية التشيك (حتى 30 نوفمبر)



استعراض "إل داي" الموسيقي

-الساعة 20:00-22:00، منصة اليوبيل



23 نوفمبر

اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية – اليوم الرياضي الإيطالي

-طوال اليوم، جناح إيطاليا والساحة المتعددة الأغراض



الإمارات العربية المتحدة والمغرب: فرص الاستثمار والتعاون

-الساعة 15:00-17:00، جناح المغرب



رحلة خيط

-الساعة 17:00-17:30، مسرح دبي ميلينيوم



دروس تانغو من الأرجنتين

-الساعة 17:00-18:30، منصة البحر



جلسة جانبية – لاتينية/كوبيّة

-الساعة 20:00-20:40، مسرح دبي ميلينيوم



إكسبوسونيكس

-الساعة 21:45-22:45، مسرح دبي ميلينيوم



الامتيازات التجارية الفلبينية عبر الإنترنت (B2B)

-25-23 نوفمبر، جناح الفلبين



