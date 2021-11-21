اليوم في إكسبو 2020 دبي
كشف إكسبو 2020 دبي عن الأنشطة والبرامج والفعاليات ليوم الأحد والأيام الثلاثة المقبلة، وأبرزها:
اليوم الوطني لسلطنة عُمان
-الاحتفال الرسمي باليوم الوطني العماني، ويشمل فعاليات رفع العالم وعزف النشيد الوطني وإلقاء الوفد الرسمي كلمات، بالإضافة إلى عرض ثقافي.
-الساعة 10:15 صباحا، ساحة الوصل
استعراضات اليوم الوطني لسلطنة عُمان
-عرض موسيقي الحديقة
-الساعة 15:45، ساحة الوصل
سفينة شباب عُمان
-وصول سفينة "شباب عُمان" التي جابت مواني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنظيم من الجناح العماني في إكسبو 2020 لتحط في آخر محطة، وهي مرسى دبي
-من الساعة 13:45 إلى الساعة 14:10.
الاستثمار في عُمان – منتدى
-منتدى للترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمار واعدة
-للتسجيل أو المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Haura@tejarah.gov.om أو عبر الهاتف رقم (+968 9606 4848)
-مركز بزنس كونيكت
-الساعة 10:30-13:30
سلسلة نقاشات بيت الهامور "البحّار والعالِم"
-صيادون إماراتيون يناقشون حماية الحياة البحرية، والعلم مقابل الخبرة
-يحتفل بيت الهامور أيضا باليوم العالمي لمصايد الأسماك
-ملاحظة: ستكون المناقشات باللغة العربية، ولا توجد ترجمة
-الساعة 10:15-12:10، مدرّج تيرّا
فعالية للحديث عن البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات (باللغة الإنجليزية)
تشمل قائمة المتحدثين كلا من:
-سعادة الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة
-أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة
-المهندسة فاطمة الحنطوبي، مسؤولة المحميات البحرية في هيئة الفجيرة للبيئة
-مدرج تيرّا (جناح الاستدامة)، الساعة 12:45-14:00 ظهراً
سلسلة فعاليات مستقلة | الفن وحوارات المبادرات الثقافية:
-معارض الفن الرقمية مقابل المعارض الفعلية
-هل الفن الرقمي مقبول، أم هل يجب أن تكون التجربة الفنية في معرض واقعي فقط؟
-جناح المرأة
-الساعة 15:00-17:00
جناح إستونيا: ألمع الحلول في التصميم البيئي المستدام
-تناقش الشركات مستقبل التصميم البيئي الحديث
-تلي الفعالية جلسةٌ للتواصل
-التسجيل هنا: (shorturl.at/atwAN)
-جناح إستونيا، 15:00-17:00 مساء
إل سالتو – استعراض فلامنكو
-استعراض يقدمه مصمم الرقصات خيسوس كارمونا، الراقص الأول في فرقة الباليه الوطني الإسباني لسنوات عديدة
-الساعة 20:00، مسرح دبي ميلينيوم
عرض موسيقي حي للفنان جون كوكو
-الجناح الألماني، 21:00-22:30
"دارين إسبانتو" و"ديسمبر أفينيو" - عروض فنانين فلبينيين
-الساعة 19:00 – 23:00، منصة اليوبيل
الفعاليات المقبلة
22 نوفمبر
اليوم الوطني لبيلاروس
-ساحة الوصل، 10:15
استعراض فرق الرقص الأكاديمية البيلاروسية
-الساعة 11:00-12:00، جناح بيلاروس
منتدى الاستثمار البيلاروسي
-الساعة 13:00، نادي 2020 من إعمار
جلسة نقاشية
-منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، دبي العطاء ومنتدى قيادة الأعمال الآسيوي
-الساعة 11:30-14:30، جناح دبي العطاء
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
– فرص استثمار واعدة في قطاعات متنوعة
-الساعة 10:00-12:30، جناح جمهورية مصر العربية
الافتتاح الكبير لمعرض "محيطات البلاستيك"
-الساعة 18:00، جناح جمهورية التشيك (حتى 30 نوفمبر)
استعراض "إل داي" الموسيقي
-الساعة 20:00-22:00، منصة اليوبيل
23 نوفمبر
اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية – اليوم الرياضي الإيطالي
-طوال اليوم، جناح إيطاليا والساحة المتعددة الأغراض
الإمارات العربية المتحدة والمغرب: فرص الاستثمار والتعاون
-الساعة 15:00-17:00، جناح المغرب
رحلة خيط
-الساعة 17:00-17:30، مسرح دبي ميلينيوم
دروس تانغو من الأرجنتين
-الساعة 17:00-18:30، منصة البحر
جلسة جانبية – لاتينية/كوبيّة
-الساعة 20:00-20:40، مسرح دبي ميلينيوم
إكسبوسونيكس
-الساعة 21:45-22:45، مسرح دبي ميلينيوم
الامتيازات التجارية الفلبينية عبر الإنترنت (B2B)
-25-23 نوفمبر، جناح الفلبين