نجم الكريكيت وسيم أكرم ضيف "مفاجآت لا تقدر بثمن" في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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سيكون وسيم أكرم، قائد فريق الكريكيت الوطني الباكستاني الأسبق، وسفير علامة شركة "ماستركارد"، ضيف أولى فعاليات سلسلة "مفاجآت لا تقدر بثمن" التي تنظمها الشركة أثناء انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي.

وتنظم الفعالية الأولى يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري، بالتوزاي مع تحدي دبي للياقة، تأكيداً على التزام "ماستركارد" بربط المستهلكين باهتماماتهم وعشقهم للرياضة، وتزويدهم بتجارب مشوقة لا تتكرر.

وتقام هذه المفاجأة مع وسيم أكرم في مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية في معرض إكسبو 2020 دبي، في فرصة تتيح للمعجبين ولاعبي الكريكيت التعرف عن كثب على نجمهم المفضل، حيث سيتواصل وسيم أكرم مع الجمهور ويشاركهم بعض التحديات الجسدية خلال الفعالية.

وتشكل هذه المفاجأة واحدة من كثير من التجارب التي تستعد ماستركارد لتنظيمها كل شهر ضمن إكسبو 2020 دبي، حيث تهدف للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتقريب الناس من حول العالم من اهتماماتهم.