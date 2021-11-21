الوَلَفية والعربية وبوليه والبمبرية.. "مبوكا" مزيج موسيقي بنكهة إفريقية

المصدر: البيان

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بمزيج موسيقي يشمل عدة لغات هي: الوَلَفية والعربية وبوليه والبمبري، قدم جناح المغرب لزوار إكسبو 2020 دبي، اليوم، (الإثنين) عرضين موسيقيين لفرقة "مشروع مبوكا" التي تضم فنانين من المغرب ومالي والسنغال وساحل العاج.



الفرقة، التي تعتبر ملتقى الموسيقى الإفريقية، شكلت لوحة لمزيج موسيقي متعدد الثقافات، من خلال أغانيها التي قدمتها بأربع لغات مختلفة؛ العربية، والوَلَفية من السنغال، والبمبرية من مالي، واللغة المحلية بوليه من ساحل العاج، ليعكس العرض الثقافات المختلفة التي تزخر بها أفريقيا.



وتعني كلمة مبوكا "الرابط" أو "القرابة" بلغة الولوف، وهو ما كان جلياً على المسرح، حيث قدم أعضاء الفرقة موسيقاهم بروح واحدة ليعطي العرض شعوراً بالدفء والراحة.



مشروع مبوكا هو ثمرة جهود مؤسسة أفريكاينا التي تعنى بالتبادل الثقافي والتنمية والتعاون في إفريقيا. ليضع في قلب انعكاساته المكون الأفريقي للهوية المغربية، وبالتالي تعزيز الفنون والثقافات في إفريقيا من خلال التدريب والإبداع والإنتاج والتوزيع المشترك.