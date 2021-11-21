إيقاعات العنفوان.. عرض لرقصات الفلامنكو في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أن أحيا عرضاً فنياً شمل لوحات جمعت الرقص والغناء والتمثيل والعزف، يواصل خيسوس كارمونا، المؤدي ومصمم رقصات الفلامنكو الإسباني عرضه مساء اليوم (الأحد) على مسرح ميلينيوم دبي في إكسبو 2020 دبي.

بضربات قدميه القوية وحركات اليدين التي تنم عن العنفوان، استطاع خيسوس أن يثير انتباه الحضور بمجموعة من اللوحات الفنية التي تسلسلت أحداثها في مشهد مسرحي استحوذ على حواسهم طوال فترة العرض، ليثبت قدرة الرجال على أداء الإيقاعات السريعة بشكل لافت.



ويعد خيسوس كارمونا أحد أكثر الراقصين تميزاً في عروض الفلامنكو حالياً، وتتسم عروضه بالابتكار والدمج مع فن الباليه والحفاظ على التقاليد الأصيلة.



ويعرف عن رقص الفلامنكو أنه يحتاج إلى الخبرة والحس الفني العالي، وأن له خصوصية كونه يتطلب انسجاماً كبيراً بين حركة الجسد والإيقاعات الموسيقية المرافقة.