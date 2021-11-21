الدمى تحاكي ملحمة "أورلاندو إناموراتو" الإيطالية في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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في عرض مبهر جذب الكثير من الزوار، احتفل الجناح الإيطالي في إكسبو 2020، باليوم العالمي للطفل من خلال مسرح دمى متحركة قدمته شركة فيجلي دارت كوتشيو في مركز دبي للمعارض، جسد قصة حب "روجيرو وبرادامانتي" من ملحمة "أورلاندو إناموراتو" (أورلاندو عاشقاً)، وهي واحدة من أشهر الملاحم الأدبية الإيطالية.



جاء المشهد الأول ليصور قصة بحث برادامانتي ووقوعها في الكهف حيث أغمي عليها، لتظهر الساحرة ميليسا وتساعدها على التعافي، ثم تخبرها أنها بالقرب من قبر الساحر ميرلين، وأنه بإمكانها أن تطلب منه ما تريد. ليقول لها إنها، وحبيبها، وروجيرو سيلتقيان مرة أخرى.



تخوض برادامانتي بعدها قتالاً من أجل تحرير حبيبها روجيرو، مستخدمة خاتمها السحري الذي سرقته من برونيلو، ضد أتلاس المشعوذ، ليتمكن الحبيبان من الاجتماع معا مجددا.



وتعد ملحمة أورلاندو فوريوسو واحدة من أكثر الأعمال الأدبية تأثيراً في الأدب الأوروبي. وهي ما تزال مصدر إلهام العديد من الكتاب حتى وقتنا المعاصر.