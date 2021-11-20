شاعرات التسامح يصدحن في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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في أمسية نظمتها وزارة التسامح والتعايش في إكسبو 2020 دبي بعنوان "شاعرات التسامح"، صدحت مجموعة من الشاعرات العربيات بقصائد تناولت التسامح والقيم الإنسانية، وذلك ضمن الأنشطة الدولية للمهرجان الوطني للتسامح.

كما ركزت الأمسية التي حضرها لفيف من المفكرين والمثقفين والشعراء العرب والإماراتيين، على دور الكلمة في تعزيز القيم الإنسانية وفي القلب منها التسامح والتعايش والتعاطف الإنساني، حيث استمتع رواد إكسبو 2020 بالإنتاج الإبداعي لهؤلاء الشاعرات تغلف كلماتهن موسيقى عربية أصيلة على آلة العود مع الفنان العربي عمر قصاص، كما أطلقت الوزارة برنامج الفارس الصغير لطلاب المدارس بهدف غرس قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر بنفوس الجميع.



وعبرت سعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش عن اعتزازها بمشاركة هذه الكوكبة العربية من المبدعات والشاعرات في أنشطة المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، باعتبار وجودهن في إكسبو 2020 دبي ضمن أنشطة التسامح إضافة حقيقية للمهرجان، لأنهن يسلطن الضوء على أهمية الإبداع الأدبي والفني في تعزيز ثقافة التسامح على المستويين المحلي والعالمي، كما أن وجودهن يدفع الأجيال الجديدة للتعرف على مكانة الكلمة الشاعرة في ذائقة الإنسان العربي.

وفي ما يتعلق ببرنامج "الفارس الصغير"، قالت الصابري إن المهرجان الوطني للتسامح في نسخته العالمية استطاع بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الوصول برسالته وأنشطته إلى كافة فئات المجتمع وشعوب العالم، مؤكدة أن الاهتمام بوصول ثقافة التسامح إلى الأطفال وطلاب المدراس من أهم أهداف وزارة التسامح والتعايش على مدار العام وليس في المهرجان فقط، لأنهم جيل المستقبل، ومن المهم أن ينشأوا على القيم الأصيلة التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأدارت الأمسية الشاعرة الإماراتية الهنوف محمد، عضوة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعضوة اتحاد الكتاب والأدباء العرب، والتي تعد من أهم الأديبات الإماراتيات، التي أكدت في بداية كلمتها على الرسالة السامية للإبداع الأدبي وفي القلب منه الشعر، والذي يركز على تعزيز القيم الإنسانية في النفوس بل ويحمل تلك الرسالة إلى أجيال متعاقبة.

وعبرت الشاعرة المصرية هبة الفقي، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعضو اتحاد كتاب مصر، عن اعتزازها بالمشاركة في هذا اللقاء ووسط هذا الجمع من المبدعين وفي قلب إكسبو 2020 دبي، الذي يحمل للعالم رسالة رائعة عن العرب وثقافتهم ومعارفهم ودورهم الحضاري، مشيدة بتنظيم وزارة التسامح والتعايش لهذه الأمسية على هامش مهرجان التسامح، ليكون للشعراء كلمتهم إلى جانب مختلف فئات المجتمع.

كما شاركت بالجلسة الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي، عضو اتحاد الكتاب العرب، وعضو اتحاد الكتاب والأدباء في الإمارات، كما تحدثت الشاعرة والروائية السودانية منهال حسن عن أهمية هذه الأمسيات التي تحمل إلى جانب الإبداع الأدبي وفون اللغة، والقيم الإنسانية التي تعد العامل الأهم في تقدم الأمم وازدهار الحضارات، مشيدة بدولة الإمارات وجهودها لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاخوة الإنسانية عربياً وعالمياً.

وضمت الأمسية إلقاء الشاعرات لأشهر قصائدهن، والتي ركزت على القيم الإنسانية والمشاعر الراقية، وسط إعجاب كبير من الحضور.



وركز المهرجان الوطني للتسامح على الأطفال وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، من خلال تقديم برنامج الفارس الصغير في إكسبو 2020 دبي وحضره عدد كبير من طلاب المدارس والمدرسين وأولياء الأمور، وركز البرنامج على القصة والصورة والفيديو وألعاب الكرتون، لتعريـف النشء بمفهوم التسامح وبالمفاتيح الستة لسمات الشخصية المتسامحة وهي، التعاطـف، والتعـارف، والحـوار، وحـل النزاعـات، والمرونـة، والعمـل الجماعـي، وحظيت القصـص والأفلام القصيرة التي تتضمن مواقــف تعكــس ســلوكيات ذات علاقــة بالمفاتيــح، باهتمام كبير من جانب الطلاب المشاركين،

وتعرفوا من خلالها على القيــم المـراد التأكيـد عليهـا فـي مجـال التسـامح، كالتنـوع، وســلبيات الحكــم الســريع علــى الآخريــن بشـكل مبسط وتفاعلي، كما تتضمــن البرنامج أنشــطة تعليميــة لتعريفهــم بمظاهــر التســامح الفكــري والأخلاقــي، وآثــاره الإيجابيـة لتنشـئة جيـل متعلـم متسـامح قـادر علـى إدراك التنــوع الثقافــي والتعايــش الســلمي بشــكل متدرج.

وأشاد المدرسون وأولياء الأمور الذين حضروا جانباً من البرنامج مع أبنائهم بحرص وزارة التسامح والتعايش على الوصول إلى الأجيال الجديدة برسالة التسامح بأسلوب راق وبسيط، مؤكدين أهمية أن تستمر أنشطة هذا البرنامج على مدار العالم، لما له من أهمية قصوى في التأثيري الإيجابي على سلوكيات الأطفال في المجتمع الإماراتي الذي يتسم بالتنوع الفكري والثقافي والديني.