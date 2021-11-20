"يا هلي" و"دنيا الوله".. الأغنية الكويتية تطرب زوار إكسبو 2020

المصدر: البيان

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كان زوّار إكسبو 2020 دبي على موعد مع الألحان والإيقاعات الخليجية المميزة عبر مجموعة من الأغاني الشعبية الكويتية، قدمتها الفرقة الموسيقية الكويتية بقيادة المايسترو الشهير بسام البلوشي،من بينها "يا أهل الشرق"، و "يا هلي"، و"دنيا الوله"، "وحق الإبعاد"، و"طاير من الفرحة طاير".

وأطرب الحفل الذي نظمه الجناح الكويتي، على مسرح دبي ميلينيوم، جمهوراً كبيراً من محبي الطرب الخليجي، حيث تضمن مجموعة مختارة من الأغنيات التقليدية من التراث الكويتي.

وقال المايسترو بسام البلوشي، قائد الفرقة وعازف آلة القانون: "اليوم في إكسبو 2020 أمثل بلدي الكويت من خلال تقديم الأغنيات الكلاسيكية الكويتية، حيث قدمنا في حفل اليوم أغاني شعبية كويتية من التراث الكويتي، وأغنيات حديثة من فترة التسعينات، تمثل الأغنية الكويتية قديماً واليوم".



وأضاف: "نحن سعيدون جداً بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي، الحدث الرائع جداً، والذي يفوق الوصف في كل شيء، سواء من حيث التنظيم والتصاميم المبهرة لأجنحة الدول المشاركة، والفعاليات والبرامج المميزة؛ ونحن مهتمون جدا بالمشاركة في هذا الحدث العظيم الذي يشكل إضافة لنا كفنانين كويتيين، كما أنه فرصة مهمة لنشارك أشقاءنا في دولة الإمارات موسيقانا وأغانينا الكويتية، بهدف نشر التراث الكويتي".



وأكد البلوشي أن الموسيقى الكويتية سبّاقة من حيث الظهور في منطقة الخليج، حيث إن كثيراً من الفنانين العرب البارزين غنوا في الكويت مثل كوكب الشرق أم كثلوم وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وفايزة أحمد، وغيرهم.

