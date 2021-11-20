تعرف إلى أجندة إكسبو حتى 23 نوفمبر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن إكسبو 2020 دبي عن البرامج والفعاليات والأنشطة لأيام 20 و21 و22 و23 نوفمبر الجاري، وأبرزها:

اليوم الوطني لملاوي

-الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لملاوي، وتشمل فعالياته رفع العلم، وعزف النشيد الوطني، وإلقاء الوفد الرسمي كلمات بهذه المناسبة، واستعراضا ثقافيا.

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

-الساعة 13:30، مؤتمر صحفي في مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني



اليوم العالمي للطفل - الفعالية الرئيسية

-يارا – المغنية اللبنانية وسفيرة اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم عرضاً كما يقدم مناصرو الشباب لدى اليونيسيف عرضا.

-الساعة 14:30، ساحة الوصل



اليوم العالمي للطفل - أوركسترا الفردوس

-بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تلتقي أوركسترا الفردوس مع المغنية ختيجة رحمان وعازف البيانو، البالغ من العمر 16 عاما، ليديان ناداسوارام، لتقديم مقطوعات موسيقية زاخرة بالحنين للطفولة، ومقطوعات موسيقية عذبة تشمل كلاسيكيات ديزني، مثل "الجميلة والوحش"، و"حورية البحر".

-الساعة 15:00 حديقة اليوبيل



يوم الطفل البولندي

-فعاليات على مدى اليوم، تشمل الرسوم المتحركة، ومنافسات وجوائز، وألعابا، وعرضا لموضة الأطفال، إلخ.

-الساعة 10:00–22:00، جناح بولندا



أسبوع التسامح والتعايش

-اليوم السابع والأخير في أسبوع الموضوعات الرابع في إكسبو 2020 دبي، ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض



تشمل فعاليات اليوم:

-أسبوع التسامح والتعايش: حوار الثقافات: "الانفتاح والطريق إلى الازدهار"

-تسلط السلسلة الضوء على الدور الذي تلعبه الثقافة في تشكيل وجداننا، وذلك بهدف الاحتفاء بتنوع الثقافات التي تتعايش بعضها مع بعض في إكسبو 2020 دبي؛ فالأخوّة، والانتماء، والتبادل والقبول بالآخر كلها أمور تمثل أركانا للهوية الإماراتية، وتعود جذورها إلى العصور القديمة، عندما كان التماسك الاجتماعي منظّما لحياتنا. يمكنكم الانضمام إلى نقاش من القلب إلى القلب مع شخصيات إماراتية بارزة في عالم الدبلوماسية والثقافة والتعليم:

-معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب

-معالي الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة و المستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة

-ميرنا عياد، وهي مستشارة فنون، وخبيرة في استراتيجيات الثقافات ومحرِّرة ومعلقة بارزة متخصصة في الشؤون الثقافية

-دانابيل غوتيريز، فنانة ومؤلفة حاصلة على عدة جوائز

-الساعة 16:00-17:20 جناح دولة الإمارات العربية المتحدة



"إيقاعات اليوبيل" من "إيقاعات إكسبو"

-الاستعداد للعرض النهائي للفعالية الثلاثية الليالي الذي يجمع نخبة متنوعة من الفنانين، الذين ساعدوا جميعا في تشكيل ملامح المشهد الموسيقي المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة

-الساعة 16:00-01:00، منصة اليوبيل



أصوات أوتياروا – حفل سامي جيه مع كاهورانجي

-أصوات أوتياروا المدهشة (أصوات نيوزيلندا) في هذا الحفل الموسيقي الاستثنائي الذي يعرض (نغاتي راوكاوا) لـ سامي جيه في اعتناق لجذوره الماورية والبولينيزية. في هذا الحفل، يشارك مع كاهورانغي، وهي شركة رقص ماوري عالمية المستوى.

-الساعة 16:00-18:30، مسرح دبي ميلينيوم



معرض فنون فيتنام

-فرصة فريدة للانضمام إلى هذا العرض الفني، الذي يجمع الثقافة والفنون الفيتنامية التقليدية الأكثر سحرا وروعة – ويشمل استعراضات لا تُمحى من الذاكرة يقدمها أشهر فناني هذا البلد.

-الساعة 16:30-17:00، منصة الشمس



مشروع مبوكا

-ملتقى طرق الموسيقى الأفريقية

-الساعة 17:30، منصة الشمس



إل سالتو – استعراض فلامنكو

-استعراض يقدمه مصمم الرقصات خيسوس كارمونا، الراقص الأول في الباليه الوطني الإسباني لسنوات عديدة

-الساعة 20:00، مسرح دبي ميلينيوم



21 نوفمبر



اليوم الوطني لسلطنة عُمان

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

-استعراض اليوم الوطني لسلطنة عمان

-الساعة 15:45، ساحة الوصل



سفينة شباب عمان ("شباب عمان")

-مبادرة من جناح سلطنة عمان: ترسو السفينة في ميناء راشد

-الساعة 13:45-14:10



الاستثمار في عمان - منتدى

-الساعة 10:30-13:30 مركز بزنس كونيكت



سلسلة نقاشات بيت الهامور "البحّار والعالم"

-حديث الصيد (باللغة العربية، لا توجد ترجمة)

-الساعة 11:10-12:10، مدرّج تيرّا

-البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات (باللغة الإنجليزية)

-الساعة 12:45-14:00، مدرّج تيرّا



سلسلة فعاليات مستقلة | الفن وحوارات المبادرات الثقافية: معارض الفن الرقمية مقابل المعارض الفعلية

-الساعة 15:00-17:00، جناح المرأة



جناح إستونيا: ألمع الحلول في التصميم البيئي المستدام

-الساعة 15:00-17:00، جناح إستونيا



جون كوكو – حفل مباشر

-الساعة 21:00-22:30، جناح ألمانيا



"دارين إسبانتو" و"ديسمبر أفينيو" - عروض فنانين فلبينيين

-الساعة 19:00 – 23:00، منصة اليوبيل



22 نوفمبر



جلسة نقاشية منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، دبي العطاء ومنتدى قيادة الأعمال الآسيوي

-الساعة 11:30-14:30، جناح دبي العطاء



المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – فرص استثمار واعدة في قطاعات متنوعة

-الساعة 10:00-12:30، جناح جمهورية مصر العربية



استعراض فرق الرقص الأكاديمية البيلاروسية

-الساعة 11:00-12:00، جناح بيلاروسيا



منتدى الاستثمار البيلاروسي

-الساعة 13:00، نادي 2020 من إعمار



الافتتاح الكبير لمعرض "محيطات البلاستيك"

-الساعة 18:00، جناح جمهورية التشيك (حتى 30 نوفمبر)



23 نوفمبر



الامتيازات التجارية الفلبينية عبر الإنترنت (B2B)

-الساعة 23-25 نوفمبر، جناح الفلبين



اللجنة الأوليمبية الوطنية الإيطالية – اليوم الرياضي الإيطالي



رحلة خيط

-الساعة 17:00-17:30، مسرح دبي ميلينيوم



إكسبوسونيكس

-الساعة 21:45-22:45، مسرح دبي ميلينيوم



دروس تانغو من الأرجنتين

-الساعة 17:00-18:30، منصة البحر



جلسة جانبية – لاتينية/كوبيّة

-الساعة 20:00-20:40، مسرح دبي ميلينيوم

