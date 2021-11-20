وزير العدل يزور جناح النرويج في معرض إكسبو 2020

المصدر: وام

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أكد معالي عبدالله سلطان ين عواد النعيمي أن معرض إكسبو 2020 هو الحدث العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وقد خلق هذا الحدث فرصاً واعدة للجميع لن تتكرر سواء للدول او الشركات او الأفراد، لتعزيز الشراكات، وفتح الآفاق وتنمية التعاون المثمر بين جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه جناح النرويج في معرض إكسبو 2020 في دبي في منطقة الفرص، واطلع معاليه والوفد المرافق له من وزارة العدل والذي ضم المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة وقيادات الوزارة وأعضاء من السلطة القضائية، على ورؤية وملامح الرحلة التفاعلية الخاصة بأعماق البحار، التي يقدمها الجناح بتقنية 360 درجة تحت شعار "النرويج الدولة البحرية الرائدة".

وقدم العارضون لمعاليه شرحاً تفاعلياً حياً، تضمن رحلة من قاع البحر الى سطحه، تمحورت حول تراث الدولة الإسكندنافية البحري، وإرثها في الأنشطة البحرية، والأبحاث والحلول المستدامة والصناعات البحرية.

وفي ختام الزيارة أعرب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي ، عن سعادته وإعجابه بجناح دولة النرويج وقال انه يسلط الضوء على موضوع يهمنا جداً نحن في الإمارات، لأننا نعيش أيضاً على البحر وقد حبانا الله بسواحل جميلة حملت الخير لأجدادنا، كما تحمله اليوم لنا، ويسعدنا تبادل الخبرات والتعاون مع دولة النرويج الصديقة، وفي النهاية هذه هي الغاية من معرض إكسبو، تبادل المعارف والخبرات الإنسانية وتواصل العقول المبدعة من كل العالم، من أجل صناعة مستقبل واعد ومزهر للأجيال المقبلة، كما هو شعار هذا الحدث العالمي، الذي يشعرنا بالفخر والاعتزاز بوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة على هذا التنظيم الرائع والدقة المتناهية في كل صغيرة وكبيرة، بما يضاهي، بل ويتفوق على أفضل الممارسات العالمية وبإذن الله سيكون بالفعل هو أفضل معرض إكسبو تم تنظيمه في العالم حتى الأن.