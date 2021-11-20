سحر الكلمة المحكية.. الراوي يستعيد حكايات المغرب القديمة لزوار إكسبو2020

المصدر: البيان

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في عرض حي بديع أسر عقول الأطفال وقلوبهم بسحر الكلمة المحكية، قدم الراوي مهدي الحمادي في جناح الفرص بإكسبو 2020 دبي، عرضاً حياً لحكايات الأطفال المروية رافقتها رسومات للفنانة لمياء حميدوت، حيث تحولت أمام ناظريهم إلى صور مرئية تستعيد حكايات الأجداد القديمة.

القصص التي قدمها الراوي هي قصص مغربية قديمة يحفظها الأجداد ظهراً عن قلب، كما يعرفها الكبار أيضاً، ولكن هذه الحكايات التقليدية القديمة ارتدت حلة عصرية جديدة لتتناسب مع عقول أبناء اليوم التي تطورت تطورا كبيرا بفضل الانفتاح والتقدم التكنلوجي الذي نعيشه، لكنها حافظت في الوقت نفسه على جوهر القصة المحية، التي تهدف لتقديم القيم والمبادئ والحكم التي تنطوي عليها القصص القديمة في أغلب الأحيان، في إطار مغلف بالسحر والخيال.

واتخذت الكلمات التي ينطقها الراوي بصوته الرخيم، أبعادا جديدة عبر ريشة الفنانة لمياء حميدوت، التي تمكنت من تجسيد الحكايات والقصص التقليدية المغربية بشكل جذاب عبر رسوماتها الأنيقة.

يعد هذا العرض واحدا من ضمن العديد من العروض الأخرى التي ينظمها الجناح المغربي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وتقام في الجناح المغربي وفي جناح الفرص أيضا، لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الجمعة 19 نوفمبر، وتنتهي يوم الإثنين 22 نوفمبر.

ويقدم جناح الفرص أيضاً عروضاً تشمل قصص لأناس عاديين قرروا أن يصنعوا الفرق في مجتمعاتهم، فضلاً على مجموعة الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية المخصصة لإمتاع زوار الحدث الدولي والتي يتم تنظيمها بشكل يومي.