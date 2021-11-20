الدمج بين الثقافات.. رسالة عرض فني سعودي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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بهدف دمج المواهب الغربية والعربية معاً، وإبراز مدى تنوع الفنون الشعبية السعودية، وإلقاء الضوء على المواهب الوطنية الواعدة في المملكة، قدم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في إكسبو 2020 دبي، عرضاً فنياً منوعاً شارك فيه فنانون من داخل وخارج السعودية، وشمل الموسيقى والكوميديا والغناء، في محاولة لإيصال رسالة تحث على وحدة المواهب، ووحدة الشعوب، ووحدة الثقافات، بحسب تعليق منظمي الفعالية.



وأبهجت فرقة "ثقف" الموسيقية السعودية، جماهير مسرح دبي ملينيوم، بعزفها وأدائها المتقن والمميز للأغنيات السعودية التقليدية، وتتكون الفرقة من تسعة عازفين، هم؛ ضابطو الإيقاع؛ موسى محبوب، وحسن الشاطري، ومساعد أحمد، وعازفة العود المتألقة غلا، وعازف الكمان محمد العمري، إلى جانب عازف الناي المميز فهد كشاف، وعبد الله العامري على الأورغ".

وقدم عبد الخالق بن رافعة، الملحن والمغني السعودي، وسفير الحضارة الموسيقية الخليجية في جميع دول العالم، ومدير فرقة "ثقّف" الموسيقية، بصوته المميز وأدائه الحساس مجموعة من الأغاني السعودية التقليدية على أنغام الفرقة السعودية المصاحبة له، والتي عكست خصوصية وجمال وغنى التراث الموسيقي في المملكة، وقال عبد الخالق: إن "الموسيقى التي تسمعونها اليوم موسيقى سعودية خالصة، من ألحان وأداء نجوم سعوديين، صنعت في السعودية وبأيادٍ سعودية وتستحق تحية كبيرة".



ووجه عبد الخالق، أيضاً، تحية كبيرة للجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي، بمناسبة احتفال الجناح المبهر بتصميمه ونشاطاته، بوصول عدد زواره إلى مليون زائر منذ انطلاق الحدث الدولي.





بينما أكدت المغنية السعودية ريم التميمي الملقبة بـ "تام تام"، التي أدت أغنية كتبت هي كلماتها عن الأرض: "أنا متحمسة جدا لأداء أغنيتي (أرض واحدة) في هذا الحفل، لقد كتبت هذه الأغنية لأنني متأثرة ومهتمة بضرورة احترام الأرض التي نعيش عليها، كما أن علينا تحقيق الاستدامة والتفكير في بعضنا البعض، والعمل معا لنجعل من كوكبنا مكانا أفضل للعيش فيه، وأنا سعيدة جدا لوجودي في هذا الحدث الكبير، الذي يقدم للمملكة فرصة هامة لإبراز مواهب أبنائها وإبداعاتهم للعالم أجمع، فنحن نمثل جزءا من هؤلاء المبدعين لكن لايزال هناك المزيد منهم".



وقدم إبراهيم الحجاج، الممثل والكوميديان السعودي، الذي شارك في الحفل، مجموعة من الفقرات الكوميدية التي أضحكت جماهير مسرح دبي ملينيوم، وحرص خلالها على التفاعل مع الحاضرين عبر تقديم هدايا رمزية متنوعة لعدد من الأشخاص الذين شاركوا معه في عرضه الكوميدي.



أما عازف العود السعودي، عبد العزيز شنان، الذي قدم فقرة موسيقية مشتركة مع الفنان الهندي راي، المشهور بالقرع على الطبول، فأوضح: "فقرتنا الموسيقية تجمع آلة العود الشرقية معالـ (beatbox) وهو دمج من نوع جديد بين الأجواء الغربية البحتة وآلة العود الشرقية التراثية والجميلة، وهو ما يعد جزءا من جهودنا لدمج الثقافات، وأشكر الجناح السعودي الذي أتاح لنا فرصة المشاركة في هذا الحفل".



قُدم هذا الحفل المنوع للتعريف بمميزات الجناح السعودي، الذي يعد ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020 دبي، والذي احتفل مؤخرا بوصول عدد زواره في إكسبو 2020 دبي إلى مليون زائر.