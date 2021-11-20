"الركض في إكسبو".. "كلوي" تقفز من كرسيها المتحرك لمساعدة آخر على تجاوز خط النهاية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حين قفزت كلوي فوكس من كرسيها المتحرك قرب نهاية السباق لمساعدة مشارك آخر على تجاوز خط النهاية في فعالية "الركض في إكسبو"، خطفت الفتاة المراهقة البالغة 18 عاماً أنظار المشاركين في الفعالية التي نظمها الحدث الدولي، على مضمار بطول 5 كيلومترات حول موقع إكسبو 2020 دبي.



وكانت "كلوي فوكس" قد تعرضت لحادث سير شبه مميت في عام 2017 أقعدها عن الحركة، وهي عضوة في فريق "تيم آينجل وولف"، منظمة غير ربحية شكّلها أفراد من عائلة واتسون المقيمة في دبي، وتشارك بانتظام في السباقات والفعاليات الرياضية، لزيادة الوعي بضرورة إشراك أصحاب الهمم وتشجيع المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي.



وقال نيك واتسون من فريق "تيم آينجل وولف": "لقد أثّرت فينا رؤية كلوي تنزل من كرسيها، الذي كنا ندفعه نحن، لمساعدة ريو على عبور خط النهاية، إنها فتاة لطيفة ونجمة بمعنى الكلمة ومميزة بحق".



وواتسون هو والد ريو، الذي تبينت إصابته بمتلازمة "كيو 44 ديليشن دي نوفو"، مما يعني أنه يعاني صعوبة في المشي ويتحدث بلغة الإشارة. وشمل أعضاء الفريق المشارك في الفعالية تيا، ابنة واتسون، وزوجته دِلفين، إلى جانب بعض المتسابقين الذين يشاركون في التحدي للمرة الأولى، مثل ماركو بوسين وابنته فريدا ذات الستة أعوام.



يقول واتسون: "لدينا قناعة بأن قدرة الجميع على بلوغ خط البداية تعني قدرتهم على اجتياز خط النهاية معا. وإكسبو 2020 دبي، يتمحور حول الجمع بين الناس، وبيان أن تعاوننا كمجتمع على فعل الأشياء معا هو أمر ضروري للغاية. والرياضة طريقة رائعة لإشراكنا جميعا، بمن فينا ريو، وهو أمر في غاية الأهمية."



فعالية "الركض في إكسبو" مفتوحة للرياضيين من جميع الأعمار والقدرات، وتتيح الاختيار بين ثلاث مسافات متفاوتة (3 كيلومترات و5 كيلومترات و 10 كيلومترات)، وقد حصل جميع المشاركين في الفعالية، التي بيعت تذاكرها بالكامل، على دخول مجاني إلى إكسبو 2020 دبي لبقية اليوم، بالإضافة إلى حقيبة فيها قميص تذكاري وميدالية وغيرهما.