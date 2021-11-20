في اليوم العالمي للطفل إكسبو نافذة الطفل على العالم

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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في اليوم العالمي للطفل قدم اكسبو 2020 دبي مثالا عالميا مثل نافذة الطفل على العالم حيث الاستكشاف والمستقبل والمتعة والمرح والتعلم.

انطلاقاً من كون اكسبو 2020 فرصة استثنائية وتجربة فريدة تجمع فيها كل فئات المجتمع من جميع المراحل السنية كان ليوم الطفل العالمي انطلاقة من نوع فريد من قلب اكسبو لتستمر مسيرة تعرف الطفل على العالم من خلال نافذة اكسبو تلك النافذة التي يستكشف فيها المستقبل ويتعرف على عوامل جديدة لم يكن ليصل إليها بدون اكسبو، فالطفل في اكسبو على موعد مع التعلم المرح، هذا التعلم القائم على الاستكشاف واللعب، ففي بوتقة اكسبو ينصهر العالم أجمع ليقدم للطفل نظرة واسعة على المستقبل، وتعده ليكون حاملاً للواء في الغد، ويأتي هذا الاحتفال الاستثنائي

في هذا العام استمراراً لجهود الدولة في العناية بالطفل وتقديم الفرصة الكاملة لهم من أجل النمو في مجتمع داعم قادر على استيعاب قدراتهم وطاقاتهم ويوجهها لأجل الارتقاء بمستقبلهم.

من جهتها قالت سلمي صدقي عيد مديرة مدرسة رينيسانس، دبي، المدينة الرياضية، ان مرحلة الطفولة تحظي باهتمام كبير من قبل دولة الامارات بشكل عام ومن وزارة التربية والهيئات التعليمية بشكل خاص باعتبارها الفترة التي تتشكل فيها سمات ومهارات الطفل، لذا تم الاهتمام بوضع البرامج والمبادرات التي تعنى بفئه الاطفال، كما تم تكريس الممارسات الرقابية والتربوية على أعلى مستوى لضمان سلامة الطفل العقلية والنفسية والاجتماعية.

واوضحت ان الدولة توفر فرصا متكافئة للتعليم تستهدف أبناء الجاليات الوافدة والأجنبية التي تضم طلبة يعيشون أوضاعاً مادية صعبة، وتستهدف أصحاب الهمم حيث تم تجهيز مدارس تحتضن هذه الفئة العزيزة من الطلبة بما يضمن سلامتهم بتوفير وسائل تعليمية وتربوية تتناسب مع احتياجاتهم، كما توفر الدولة أنشطة متنوعة خاصة للطلبة وذويهم.

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم مجموعة من الفعاليات بمناسبه يوم الطفل العالمي، حيث قامت الدولة بإطلاق قانون وديمة لحماية الطفل. وأيضاً قامت بتخصيص يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي.

وتابعت أن الدولة تولي اهتماماً خاصا لتوفير حياة كريمة للأطفال سواء داخل الإمارات، أو خارجها، لذلك تقوم الجمعيات الخيرية في الإمارات على تقديم المساعدة لأطفال أي دولة متضررة سواء من الحروب أو الكوارث الطبيعية وتمدهم بالاحتياجات اللازمة، وتقوم الدولة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية في العديد من الدول، من خلال بناء المدارس، وتنظيم حملات طبية، كما تطبيقا لما جاء في مبادرة زايد العطاء للعمل الإنساني في المجالات الصحية والبيئية والتعليمية والثقافية.

وقالت: وفرت الدولة الفرصة لتقديم خدمات مجانيه للطلاب وذويهم في عده مجالات من أوضحها حاليا اكسبو 2020 حيث شجعت الطلاب وشجعت المدارس علي تنظيم رحلات ترفيهية وتعليمية مجانية للطلاب على مدى الشهور الستة للمعرض لتوفير كافة الوسائل لحصولهم على المعرفة والمهارة في كافه المجالات.

وفي السياق ذاته قالت دانييل بينكرتون المدير العام لمدرسة الاتحاد الخاصة - الممزر، ان أطفال اليوم يتمتعون بمزيد من السبل لفهم واستكشاف العالم من حولهم حيث أصبح العالم متقاربا. وهذا يحمل المعلمين وأولياء الأمور مسؤولية إجراء حوارات مفتوحة ومناقشات نقدية حول الاختلافات بين الناس حول العالم وغرز قيم التسامح. مع تركيز أجندة الرؤية الاقتصادية 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في الطليعة من حيث احتضان شعار يوم الطفل العالمي لهذا العام "الاستثمار في مستقبلنا يعني الاستثمار في أطفالنا". وقد ساهم إقامة معرض إكسبو الدولي 2020 هنا في دبي في توسيع الفرص لتزيد من قدرات الطلاب على تصور ورؤية مباشرة للإمكانيات التي تنتظرهم في المستقبل.

وأضافت: نسعى في مدرستنا دائما للمشاركة في العديد من البرامج التي تقدمها الحكومة لتعريف طلابنا باستمرار بدورهم في تحقيق هذه الأهداف. حضر طلابنا وسيستمرون في الحضور والمشاركة في اكسبو طوال الوقت المتاح لأننا نرى ذلك كفرصة حاسمة لتوسيع أذهانهم خارج جدران الفصل الدراسي. بصفتنا مدرسة، نواصل البحث عن طرق لإحاطة البيئة والمسؤولية العالمية في رؤيتنا بشكل يومي، والبناء على فضول الطفل وتنمية الشعور بالمسؤولية والفخر بالوطن والمجتمع.

وتابعت: نقوم بذلك من خلال التجمعات الأسبوعية مع الموضوعات المستهدفة والبرامج المتخصصة مثل التنمية الاجتماعية والعاطفية والبيئية، وجعل الطلاب يصممون وينفذون ويقودون أحداثهم الخاصة التي تؤثر على العالم والمجتمع من حولهم. مع استمرار البلاد في التعافي من فيروس كورونا ، وفرص التعاون والإبداع المشترك أسهل لطلابنا ، فإن الاحتمالات لا حصر لها وقوة أطفالنا هي الأمن لجميع مستقبلنا.

ومن جانبة قال التربوي عبدالرزاق حاج مواس ، ان الاستثمار في الطفولة هو استثمار في بناء المجتمعات، وتبدأ أولى مراحله في تعلم أطفالنا سلوكيات وتصرفات إيجابية، وتمكين مهاراتهم القيادية وقدرتهم على اتخاذ القرارات والخيارات المناسبة وكذلك تعزيز حماية الطفل وسلامته الصحية والنفسية والبدنية، كل هذا يحتاج إلى تظافر جهود الجميع بداية من الأسرة والمؤسسات التربوية ليقدموا للمجتمع أفردا يساهمون في بنائه ويحرصون على نهضته وقد أولت الدولة اهتماما خاصة بهدف حماية الطفولة وتوفير السبل اللازمة لكل طفل لكي يتمكن من النمو والتطور في بيئة ذات جودة.

وأوضح أن معرض إكسبو 2020 في دبي، يعزز الفرص لأطفالنا لتنمية مهاراتهم الاجتماعية، ويوفر لهم مساحات من الحوار والإحاطة بثقافات العالم، ويجعل من الاختلاف فرص للتعاون ومنصة للفكر يمكن من خلالها تبادل خبرات الآخرين ونشر القيم والأخلاق الإنسانية المشتركة وأننا جميعا شركاء ومسؤولون في مجتمعاتنا.