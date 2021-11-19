تحت ضوء القمر المكتمل.. أوركسترا الشباب تؤدي عرض «القمران»

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دبي - البيانقدم أعضاء أوركسترا الشباب العالمي عرضاً تحت ضوء البدر المكتمل على مسرح دبي ميلينيوم مساء أمس في إكسبو 2020 دبي، وذلك انطلاقاً من هدفهم الرئيسي المتمثل في «بناء شيء جميل».يحمل العرض الذي قدمته الأوركسترا اسم «ليه دويه لُونِه» (القمران)، وهو عرض إيطالي مستوحى من قصة ألف ليلة وليلة الشهيرة.ألّف النوتة الموسيقية الأصلية المايسترو داميانو جورانا، المؤلف والمدير الموسيقى والمؤسس لمؤسسة أوركسترا الشباب العالمي وقائد الأوركسترا، لتؤدى الأوركسترا بشكل خاص في إكسبو 2020 دبي، واستلهم الموسيقى العربية من موسيقى ألف ليلة وليلة الشهيرة وجمعها مع التقاليد الإيطالية.وقال داميانو جيورانا «علينا أن نهتم بالاستماع ليس فقط بمشاهدة عرض ما، علينا أن نستمع جيداً، فهذه المقطوعة تجسد جمال الاستماع. الإنصات إلى أنغام شعوب البحر المتوسط، وهي موسيقانا وموسيقى عائلتنا، وتقديمها هنا باللغتين العربية والإيطالية يأتي لكي نحتفي معاً بأوجه التنوع والتشابه بيننا. عبر هذا الاستماع ستشعرون حقاً بأننا عائلة واحدة كبيرة».تكرس أوركسترا الشباب العالمي جهودها لتطوير مواهب الفنانين الشباب وإرساء مبادئ السلام والأخوة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحتوي المؤسسة ما يزيد على 1400 طالب من 54 دولة مختلفة لتعزيز التفاهم المشترك في جميع أنحاء العالم بمساعدة قوة الموسيقى في توحيد الشعوب.