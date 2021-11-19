قصة الطفل «دياكو» هدية لأطفال العالم من إكسبو دبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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‏انطلاقاً من التسامح والشمولية أطلق الطفل دياكو تايب الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، ويدرس في مدارس جيمس بدولة الإمارات كتابه الثاني من جناح الاستدامة بإكسبو 2020 دبي، الذي استغرقت كتابته حوالي السنة، ويهدف إلى حث الأطفال على التعاطف مع بيئتهم ومحيطهم والطبيعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية لسرد القصص نظمت في جناح الاستدامة بإكسبو، استعرض فيها الطفل الكتاب الأول الذي قام بتأليفه الذي حمل عنوان «Little Bird» ويغطي الشمولية، معلناً عن كتابه الثاني الذي حمل عنوان «Mystery Egg».

ويدرس الطالب دياكو تائب، في مدرسة جيمس متروبول، وشارك في العديد من فعاليات اسبوع التسامح الذي انطلق من اكسبو.

كما التقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، بالطفل دياكو تائب. وأوضح دياكو أنه يعمل على تحويل كتابه الأول إلى عمل فني رقمي بخاصية «nft» حتى يتمكن من بيعه لجمع الأموال للجمعيات الخيرية، مؤكداً حماسه نحو المستقبل في اتباع العملات المشفرة في قصصه من خلال رسومات تحاكي عملة «البلوكتشن».

وأكد دياكو أن إطلاق كتابه من الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي يعد خطوة مهمة تستدعي الفخر بما حققه، وتعتبر دافعة له نحو الأمام والاستمرار في كتابة القصص الخاصة بالأطفال والتى تحمل الكثير من معاني الإنسانية والتسامح والعطاء.

وأوضح أن هذه التجربة تثبت بأن الطلبة قادرون على التعبير عن أفكارهم من خلال كتابتهم على الورق، ومواصلة تطويرها والعمل عليها حتى تصبح أفكاراً رائعة، مشيراً إلى أن النسخة الإلكترونية للكتاب سوف تكون متوفرة على «أبل أيبوك»، وأمازون كندل، و«كوبيبو». وأشار إلى أنه وبدعم من والديه، والناشرين وغيرهم من المحيطين به، تمكن من تحقيق جزء من أحلامه الكثيرة.

وتحدث عن بدايته مع الكتابة من خلال قصته الأولى المكونة من 10 صفحات فقط، حيث ساعدته على تطوير قدراته التى كانت السبب في إصدار قصته الجديد المكونة من 24 صفحة وبها العديد من النقاشات بين شخصيات القصة، كما يستعرض عدداً من تحديات الحياة، وعلى سبيل المثال، تتمحور أحداث القصة حول إيجاد سبل تمكن شخصياتها من إعادة مخلوق فريد من نوعه إلى الغابة، ويتضح ذلك من خلال تعاون شخصيات القصة ليتمكنوا من إعادته، للحفاظ على البيئة والطبيعة وحمايتهما.

وأضاف أنه يعمل على كتابة القصة الثالثة بالإضافة إلى أنشطته الأخرى مثل لعب كرة القدم ودروس البيانو مع أخيه الذي يصغره. مشيراً إلى أن شقيقه الأصغر، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات ويتمتع بخفة الظل هو مصدر إلهامه، فهو يكتب أحياناً عن مغامراته التي يرويها. وأكد أن قصة الكتاب تستند إلى أحداث واقعية عاشها في كندا ودبي.

ومن جهته، قال علاء تائب، والد دياكو: نفتخر بما يحققه طفلنا، فخلال جائحة كوفيد 19، عمل دياكو بكل طاقته لإنجاز كتبه. وبالأخص خلال العام الماضي، عمل جاهداً لرفع مستوى التركيز لديه وتنمية مهاراته في الكتابة والرسم. وتمت بالفعل طباعة كتابه الثاني بعنوان «البيضة الغامضة». وأخص بالشكر معلمي مدرسة جيمس متروبول على دعمهم المستمر له من خلال تشجيعهم وإظهار حماستهم لكتاباته وإنجازاته، فهو لا يعرضها فقط أمام أصدقائه في المدرسة بل أمام العالم كله المتمثل في إكسبو 2020.

ومن جانبه قال نافيد إقبال، مدير مدرسة جيمس متروبول، دياكو من الطلاب والكتاب الرائعين، يسعى إلى الاهتمام بمن حوله ويتعامل بلطف واحترام مع أصدقائه وزملائه، كما قاد دياكو العديد من المجموعات المخصصة للقراءة على مستوى المدرسة وبالفعل أحب الأطفال كتابه، والآن يمكنه مشاركة قصصه وشخصيته الراقية مع الجميع في إكسبو 2020.