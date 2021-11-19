أذربيجان تحتفل بيومها الوطني في إكسبو

المصدر: دبي - وام

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احتفت أذربيجان اليوم بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.. وبدأ الحفل بمراسم رفع العلم الرسمية وتقديم باقة رائعة من العروض والأنشطة الثقافية والترفيهية التي احتضنتها ساحة الوصل وجناح أذربيجان.



حضر الحفل معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأنار الأكبروف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان المفوض العام للجناح ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام إكسبو 2020 دبي.



علاقات مزدهرة



وقال أنار الأكبروف: «تتمتع دولة الإمارات وأذربيجان بعلاقات قوية ومزدهرة تتجلى بوضوح من خلال المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي الذي يقع مقره في أذربيجان وحجم التبادل التجاري بين البلدين كما تجمع البلدين الشقيقين علاقات اجتماعية وثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ».



وأضاف: «نحن نرغب في استغلال فرصة مشاركة أذربيجان في إكسبو 2020 دبي لمواصلة الجهود التي نبذلها في سبيل استكشاف سبل تعزيز التعاون بيننا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل على سبيل المثال الاستثمارات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».



توطيد الأواصر



من جانبه قال نجيب العلي: «تحرص أذربيجان على الاستفادة من تواجدها بين دول العالم في إكسبو 2020 دبي عبر توطيد الأواصر التي تربط بينها وبين المجتمع الدولي وتعزيز تفاعلها معه فضلاً على بناء شراكات جديدة».



وأضاف: «كما شهدنا تطلعها إلى المستقبل من خلال الاستثمار في قدرات شبابها وطاقاتهم من أجل ضمان غد أكثر إشراقة واستدامة للجميع إذ يجسد تصميم الجناح الأذربيجاني المستلهم من الطبيعة الشعار الرسمي للجناح وهو»بذور المستقبل«وذلك بهدف التشجيع على النظر في الكيفية التي تؤثر بها خياراتنا الفردية على مستقبلنا حيث يوجه لنا الدعوة لكي نبدأ بالاستثمار في المستقبل ابتداء من اليوم بغية تمكين الطبيعة من استعادة توازنها، عبر غرس بذور الاستدامة اليوم من أجل غد أفضل».



تجارب تفاعلية



ويتميز جناح أذربيجان بوجود مجموعة من التجارب التفاعلية واحتضانه منصة خارجية ويصطحب زواره في رحلة تمكنهم من اكتشاف القيم الثقافية والتراثية التي تزخر بها أذربيجان والتي من شأنها المساهمة في إدخال البهجة على قلوب زوار الحدث الدولي.



وكانت لأذربيجان مشاركة نشطة في الدورات السابقة من إكسبو الدولي والدورات المتخصصة منه منذ عام 1991 حيث تم تتويج جناحها بلقب الأكثر زيارة ضمن الأجنحة المشاركة في «إكسبو ميلان 2015» الدولي و«إكسبو أستانا 2017» التخصصي.