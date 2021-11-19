عيضة المنهالي على مسارح «إكسبو» 2 ديسمبر

المصدر: دبي - غسان خروب

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تبدو أجندة الفنان الإماراتي عيضة المنهالي مزدحمة هذه الأيام، حيث أطلق العنان لاستعداداته من أجل اليوم الوطني، ففي الوقت الذي يعكف فيه حالياً في الاستوديوهات على تسجيل عمل وطني، لم يكشف بعد عن تفاصيله الكاملة، بدأ الاستعداد لحفله الغنائي الذي سيقيمه تحت سقف معرض «إكسبو 2020 دبي»، في 2 ديسمبر المقبل، احتفالاً باليوم الوطني الـ50.



قبل وصوله إلى مسارح «إكسبو 2020 دبي»، سيقف المنهالي يوم الجمعة المقبل، على مسرح مهرجان الحصن في أبوظبي، ليقدم لجمهوره مجموعة من أغنياته الوطنية والعاطفية.



إطلالة الفنان عيضة المنهالي في المعرض الدولي، ستكون ضمن احتفالات «إكسبو 2020 دبي» باليوبيل الذهبي، حيث سيقف المنهالي على خشبة مسرح اليوبيل، ومن المقرر أن تبدأ في الساعة الثامنة مساءً.



عيضة المنهالي، الذي زار معرض «إكسبو 2020 دبي» في وقت سابق، كان قد وصفه بالحدث الذي سيدهش العالم، وسيرسم المستقبل للبشرية، من الإمارات للجميع«.



يذكر أن عيضة المنهالي، كان قد أصدر في الفترة الأخيرة مجموعة من الأغنيات من بينها(يا سلوتي) من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وهي من ألحان عبد الله المعمري.