مدير جناح أندورا: إكسبو يقربنا من العالم

المصدر: دبي - وام

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أشاد جوردي كانوت مارتن مدير عام جناح إمارة أندورا في معرض إكسبو 2020 دبي بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وأعرب جوردي عن شكره باسم حكومة أندورا لحكومة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستضافة في معرض إكسبو 2020 دبي وقال: «لولا مساعدة الإمارات ما كنا هنا بإكسبو».



وأضاف: «فرصة رائعة أن نكون هنا في إكسبو لنقدم بلادنا أمام دول الشرق الأوسط وآسيا والعالم عبر تسليط الضوء على الإمارة التي تصنف بكونها من بين البلدان الأوروبية المزدهرة بسبب صناعة السياحة التي تشكل العصب الحيوي في الحياة الاقتصادية للبلاد».





منصة



وأكد مدير عام جناح إمارة أندورا بإكسبو أن الحدث فرصة رائعة لإمارة أندورا لكي تنضم إلى العالم في مكان واحد وفي مثل هذا المعرض العالمي الذي يشكل منصة مثالية للالتقاء بالعالم ومشاركته المعارف وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن أهم مقومات الجذب الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها أندورا النظام الضريبي الذي يعد من بين الأنظمة الأكثر تنافسية في القارة الأوروبية ويلعب دوراً مهماً في استقطاب أهم المشروعات الاستثمارية.



وقال: «أندورا تتمتع بمناظرها الجميلة التي تجذب عدداً من السياح ومن معالمها السياحية الرئيسية جبال أندورا التي تعتبر مثالية للتزلج والتزلج على الجليد»، واصفاً السياحة بأنها القطاع الاقتصادي الأكثر أهمية في أندورا فيما يسهم القطاع المصرفي على نحو جوهري في تعزيز الاقتصاد بسبب وضعية الملاذ الضريبي.



تطور



ولفت إلى أن إمارة أندورا شهدت تطوراً سريعاً في النصف الأخير من القرن العشرين بسبب نمو صناعة السياحة فيها ووضعها كمنطقة معفاة من الرسوم الجمركية ما ساهم في نمو قطاع التجزئة في البلاد.. إلى جانب كونها مصدراً لعدد كبير من المعادن مثل الحديد والرصاص والتي تعد من أهم مواردها الطبيعية تاريخياً وهناك أيضاً الينابيع الساخنة ما أدى إلى إنشاء أكبر المنتجعات الصحية في أوروبا.



وقال إن إمارة أندورا تقع في جنوب غرب أوروبا على الحدود بين فرنسا وإسبانيا ونظراً لوقوعها جنوب أوروبا فهي تبعد ثلاث ساعات من جنوب «برشلونة» وشمالي «توتولوز» ويمكن الوصول إلى أندورا عن طريق البر بالسيارات.