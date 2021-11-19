«نجوم الهمم» يتألّقون على مسارح إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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تألق نجوم أصحاب الهمم على المسرح أثناء منتدى الفرص في إكسبو 2020 دبي في عرض مبهج لاقى هتافات حماسية وتصفيقاً حاراً من الجمهور الذي تفاعل معه وتأثر به بشكل واضح.



كانت أكاديمية النجوم الصاعدة «رايزنغ ستارز» الكائنة في دبي والتي تساعد أصحاب الهمم من الأطفال على تطوير مهاراتهم انطلقت في ديسمبر 2020 فقط، لكنها حققت تغييراً فعلياً في حياة العديد من العائلات في الإمارة، بفضل رعاية رحيمة أميرالي مؤسِّسة «رايزنغ ستارز». وحصلت الأكاديمية الشاملة التي تحمل شعار التركيز على المواهب وليس المسميات أيضاً على دعم هائل من بعض المشاهير ومنهم بطل العالم في الملاكمة مرتين أمير خان المعروف بتحطيمه الحواجز في المجال الرياضي.



حلم



في إطار مبادرة مؤسسة «تيم اينجل وولف»، يعد «رايزنغ ستارز» جزءاً من برنامج الفعاليات الترفيهية في أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020 دبي، حيث أوضحت رحيمة أميرالي قبل العرض أن تقديم نجومها على هذه المنصة كان «حلماً أصبح حقيقة».



وقالت رحيمة أميرالي، مشيدة بالتزام إكسبو تجاه تقديم مساحة للتعايش: «نرى الناس قد أتوا من جميع أنحاء العالم للتألق في هذا المكان الرائع. وهو أيضاً دليل حي على مدى تسامح دولة الإمارات».



شغف وتصميم



كانت رحيمة، التي عملت في التدريس لأكثر من 12 عاماً بما في ذلك عملها مدرسةً في مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة، دوما داعمةً للتعايش، ونبعت أكاديمية «رايزنغ ستارز» من شغفها وتصميمها على دمج فنون الأداء مع العمل الذي تقوم به مع أصحاب الهمم من الأطفال.



وقالت رحيمة أميرالي: «أنشأنا مساحة آمنة للأطفال ليأتوا ويشاركوا مواهبهم، مع التركيز على الأنشطة الاندماجية بطريقة ممتعة مثل الفنون التعبيرية والموسيقى والرقص وفن المسرح والشعر»، مشيرة إلى أن الأشقاء يشكلون أيضاً جزءاً من العرض.



أحمد ذو الـ 28 عاماً، الذي يعاني من متلازمة أسبرجر، والذي تصفه رحيمة أميرالي بأنه «الأخ الأكبر» للأطفال في رايزنع ستارز، اعتبر الأكاديمية هي النقطة المحورية في حياة الأطفال من ذوي الهمم في الإمارات. ويقول: أتمنى لو كان هناك شيء ما مشابه لهذه الأكاديمية عند نشأتي في دبي.



دعم ثابت



يتفق أهالي الأطفال بشأن أكاديمية رايزنغ ستارز حيث أظهروا دعماً ثابتاً نحو أميرالي والأكاديمية. وقالت والدة تواريتا شانكا، غياثي شانكا، والتي كانت سعيدة بأن ابنتيها الأخريين ستكونان على المسرح لدعم تواريتا: الجميع في «رايزنغ ستارز» ارتبطوا بعضهم مع بعض. وهم جميعا فخورون بأنفسهم وبالعرض الذي يقدمون.



وخطف عبد الرحمن حسن، الأنظار عند أدائه لرقصة مايكل جاكسون وحركاته، وقال والده خالد حسن الذي كان يشجعه في كل خطوة: أصبح عبد الرحمن اجتماعياً بشكل أكبر من ذي قبل منذ انضمامه إلى «رايزنغ ستارز». وأصبح راقصاً أفضل بكثير!.



رقصة السعادة



وقالت مانيشا ديفناني، التي قدمت ابنتها فيدي عرضاً مع اختيها:«جميعهن يؤدين رقصة السعادة وسيكون الأمر رائعاً للغاية!».



وقالت معلّمة يوسف بغداد، آيمي هاريسون: التغير الذي طرأ على يوسف منذ انضمامه لأكاديمية «رايزنغ ستارز» كان استثنائياً. لقد أصبح واثقاً من نفسه أكثر ويعبر عن نفسه بشكل أفضل بكثير. وأصبح مستعداً أكثر للمحاولة في الفصل، وهو أمر أراه رائعاً. لا يسعني الانتظار لأرى كم سيكون أداؤه رائعاً عندما يرقص هذه الليلة!.



وألقى جيسون كولمان، المدير الفني من ديفيد أتكينز إنتربرايزز، الشركة متعهدة الفعاليات الترفيهية اليومية في إكسبو 2020، خطاباً مؤثراً قبل نهاية الحفل الموسيقي قائلاً: قدّمت ديفيد أتكينز إنتربرايزز حتى الآن 2,816 عرضاً في إكسبو 2020 – وعرض اليوم بالتأكيد هو المفضل بالنسبة لي.



يُقام عرض رايزنغ ستارز القادم 3 ديسمبر في منتدى الفرص ليتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.