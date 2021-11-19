«الجميلة والوحش» و«حورية البحر» على مسرح اليوبيل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم أوركسترا الفردوس عرضاً خاصاً بلمسة شبابية غداً (السبت)، احتفاء باليوم العالمي للطفل، وذلك في حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. وتتعاون الأوركسترا في هذا العرض مع كل من المغنية الموهوبة ختيجة رحمان، وعازف البيانو، البالغ من العمر 16 عاماً، ليديان ناداسوارام، لتقديم مقطوعات موسيقية زاخرة بالحنين للطفولة، ومقطوعات موسيقية عذبة تشمل كلاسيكيات ديزني، مثل «الجميلة والوحش»، و«حورية البحر»، وذلك بقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح.



وفي حديث خاص لها مع فريق خدمة أخبار إكسبو، قالت ختيجة رحمان: «يساعدني الاحتفال بيوم الطفل على احتضان الطفل الذي بداخلي، من الجيد أن يكون لدينا احتفال كبير بهذه المناسبة، وأن نتمكن من تقديم عرض متنوع كعرض أوركسترا الفردوس».



بالنسبة لختيجة، فإن أوركسترا الفردوس تحتفي بالتنوع وتقبل الآخر، وتحطم العديد من الصور النمطية عن الجنسين. وتقول ختيجة: «إنها فرقة رائدة تعكس تنوعاً كبيراً وتبرهن على إمكانية المزج بين أناس مختلفين وتقديم شئ ملهم ومشرّف في الوقت نفسه، ولابد أن نشجع وجود الكثير من المبادرات المشابهة، حتى نتمكن من رؤية المزيد من النساء يردمن الفجوة بين الجنسين، من خلال توليهن مهام قلّما وُجدت فيها النساء، مثل الإنتاج وهندسة الصوت والتلحين والإخراج، فضلاً على المجالات التقنية».



وتابعت: «أشعر أن تمثيل النساء منتقص، وتوجد العديد من الإحصاءات عن هذا الموضوع، وأعتقد أننا بحاجة إلى القيام بمزيد من المبادرات من هذا القبيل، هناك 50 فتاة وامرأة في أوركسترا الفردوس، وهن من جنسيات ودول مختلفة. ومن المدهش أننا جميعاً اجتمعنا سوياً رغم تنوعنا».



وفي الختام، وجهت ختيجة رسالة لصغار السن ممن يريدون الدخول إلى مجال الموسيقى قائلة: «أود أن أقول لهم اتبعوا قلوبكم ولا تشّكوا في أنفسكم، وتجنبوا التعليقات السلبية ولا تقارنوا أنفسكم بأحد».



أما ليديان ناداسوارام، فيتطلع إلى أول عرض له مع الأوركسترا. ويقول ناداسوارام: «أعتقد أن العرض سيكون مصدر إلهام كبير لكثير من الناس، وخاصة الأطفال. أنا متحمس حقاً للعزف ضمن أوركسترا الفردوس... إكسبو 2020 دبي، يعترف بالكثير من المواهب ويمثل الكثير من الفرص ويخاطب الشباب، بمن فيهم أنا».



تتألف أوركسترا الفردوس من موسيقيات محترفات من 23 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهن بين 16 و51 عاماً، ويشرف عليها الموسيقار الحائز جائزتي الأوسكار والغرامي إيه آر رحمان.