مشاركة مجتمعية واسعة في سباق إكسبو 2020 للجري

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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شهد سباق "إكسبو 2020 دبي" للجري مشاركة مجتمعية واسعة من 112 جنسية شملت المواطنين والمقيمين والزوار من خارج الدولة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، في صورة رائعة تترجم الأبعاد المجتمعية والثقافية لإكسبو 2020 دبي، وأقيم السباق صباح اليوم بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وتحولت أروقة المعرض العالمي وشوارعه الرئيسية إلى مضامير مفتوحة للجري وسط أجواء المرح والحماس والسعادة منذ الصباح الباكر وتواصلت الفعالية لأكثر من 3 ساعات، حيث شارك المتسابقون في 3 سباقات لمسافة 3 كلم و5 كلم و10 كلم.

وجاءت المشاركة الكبيرة من مختلف فئات المجتمع والجنسيات تأكيداً على دعم هذه الفعالية الفريدة وما تحمله من قيم مجتمعية تهدف لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، حيث شهد سباق 3 كلم مشاركة واسعة من العائلات والأطفال.

وفاز الكيني بيثوال ايغون بسباق 10 كلم رجال، محققا زمنا قدره 29:23 دقيقة، وأكد هذا العداء أنه جاء من بلاده في زيارة لدبي لمدة أسبوع واحد من أجل المشاركة في سباق إكسبو 2020 دبي، فيما حلّ العداء المغربي ياسر العشعوشي في المركز الثاني، محققا زمنا قدره 29:24 دقيقة وهو أيضا وصل إلى دبي قادما من المغرب منذ يومين للمشاركة في سباق إكسبو2020 دبي، وحل العداء الكيني جوناثان مايو في المركز الثالث بزمن قدره 29:29 دقيقة وفي فئة السيدات ضمن سباق 10 كلم جاءت الأمريكية ايليان كليغ في المركز الأول واحتلت كارين ويليامسن المركز الثاني وبيا هانسكي المركز الثالث.

وفرض العداؤون المغاربة سيطرتهم على سباق الرجال 5 كلم، الذي أسفرت نتائجه عن فوز العداء المغربي سفيان دردور بالمركز الأول ومواطنه عبد العالي بوعزاوي بالمركز الثاني وحصل العداء الماليزي سوه واي تشينغ على المركز الثالث، وفي فئة السيدات سباق 5 كلم، جاءت العداءة الإيرلندية جيليان كلارك في المركز الأول وجوان هوكغوال في المركز الثاني وياسمين بيتمان في المركز الثالث.

وبنهاية السباق، قامت اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وتسليم كافة المشاركين ميداليات تذكارية على شكل شعار إكسبو وسط أجواء احتفالية كبيرة.