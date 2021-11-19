مؤتمر الإمارات حول المنتجات الطبية المزيفة ينطلق الأحد في «إكسبو»

المصدر: دبي - وام

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تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأحد المقبل النسخة الرابعة من مؤتمر الإمارات الدولي حول المنتجات الطبية المزيفة والمتدنية النوعية، الذي يستمر يومين في مركز دبي للمعارض في موقع «إكسبو 2020 دبي»، ويهدف إلى توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية.

كما يهدف المؤتمر إلى جذب مشاركين من الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط يمثلون الجهات والقطاعات المعنية مثل الجهات الصحية المحلية والاقتصادية والعدلية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بالإضافة إلى المناطق الحرة والجامعات وجهات سلاسل التوريد والجمارك وجمعيات حماية المستهلك والمفتشين على مرافق الصيدلة والمناطق الحدودية والحرة والعاملين في صناعة الدواء وخدمات البحوث الصحية الدوائية.

وسيشهد المؤتمر حضور ممثلين من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الصيدلاني الدولي «FIP» ومعهد الأمن الصيدلاني «PSI» ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ومجلس اتفاقية أوروبا الطبية والهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الصحة في البحرين ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية «MHRA» ومجلس الصحة الخليجي «GHC» ومنظمة الجمارك العالمية وشرطة دبي ومنظمة المنطقة الحرة العالمية و«الإنتربول» والغرفة التجارية بالرياض ووزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للمشتريات الموحدة والتوريدات الطبية وإدارة التكنولوجيا والإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية ومسؤولين من المناطق الحرة بالإضافة إلى مسؤولين في شركة «سيرفيه» الطبية وعدد من الشركات الدوائية والأطباء والصيادلة.

أدوية

وسيستعرض المؤتمر المفهوم العام للأدوية المغشوشة ودور الصيادلة وأخصائيي الرعاية الصحية في التعرف على المنتجات الدوائية المزيفة ومكافحتها والإبلاغ عنها وكيفية معرفة أفراد المجتمع للمنتج الدوائي المغشوش.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أهمية انعقاد المؤتمر نظراً لكونه يمثل منصة مهمة للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال مكافحة التزييف في المنتجات الدوائية بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحي والخبراء والاستشاريين والجهات المختصة في هذا الشأن، بهدف وضع الحلول المستدامة لتطويق مشكلة التزييف الدوائي ومن أبرزها العمل على تعزيز دور الصيدليات في مكافحة الغش الدوائي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الأدوية المغشوشة وسبل معرفة التزييف في الدواء وكيفية الإبلاغ عنه، إلى جانب مراقبة المواقع الإلكترونية التي تسوّق لبعض الأنواع من الأدوية غير المرخصة، إضافة إلى نشر أخبار صحفية بشكل متواصل للتوعية بخطر شراء الأدوية عبر الإنترنت.