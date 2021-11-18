50 فائزاً في سحوبات"استكشاف العالم" من إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن إجراء سحب الأسبوع الأول من سحوبات "استكشاف العالم"، والتي أسفرت عن فوز 50 شخصاً بمجموعة من الجوائز المغرية والمنوعة، حيث فاز أحد الزوار بسيارة نيسان إكس تيرّا، وربح 15 زائراً بطاقات "تجربة اليوبيل"، فيما فاز 25 زائراً بقسائم للمأكولات والمشروبات من إكسبو 2020 دبي، تبلغ قيمة كل منها 250 درهماً، بينما فاز 9 زوار بعملات إكسبو 2020 الذهبية.

وسيتم إعلان أسماء الفائزين في سحب إكسبو 2020 الأسبوعي "استكشاف العالم" كل يوم أحد خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بينما ستُعلَن نتائج السحب على الجائزة الكبرى يوم 12 ديسمبر المقبل، ويمكن للراغبين في المشاركة تسليم مشاركاتهم المستوفية لشروط وأحكام السحب في الأكشاك الرئيسية الموجودة في أنحاء الموقع.

كما أعلن إكسبو 2020 في وقت سابق، عن إجراء سحب استثنائي، يتيح للمشاركين فرصة الفوز بمليون ميل من سكاي ووردز طيران الإمارات، فضلاً عن مجموعة أخرى من الجوائز الرائعة.

ويتيح سحب استكشاف إكسبو 2020 دبي، استكشاف العالم، للزوار الفائزين بأميال سكاي ووردز طيران الإمارات، فرصة ذهبية لزيارة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، كما يتيح لهم أيضاً الفوز بمجموعة قيمة من الجوائز، تشمل سيارات نيسان إكس تيرّا الرياضية الجديدة كليا.

تشجع سحوبات إكسبو 2020 دبي، الزوار على استكشاف أكبر عدد ممكن من أجنحة الدول المشاركة، ودعماً للراغبين في المشاركة قامت الجهات المنظمة بطرح تذكرة نوفمبر التي تتيح زيارة الموقع ليوم واحد من الأحد إلى الخميس مقابل 45 درهما إماراتيا فقط.

ويمكن للزوار الذين يقصدون الموقع في أوقات ما بعد الظهيرة والمساء التمتع بمجموعة متنوعة من العروض الرائعة، من بينها أمسيات جلسات وسهرات إكسبو الغنائية وأمسيات خالدة، التي تحييها كوكبة من ألمع النجوم، كما يمكن للزوار التمتع بمجموعة استثنائية من المأكولات التي تُرضي جميع الأذواق والمتوفرة في أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات.