ليالي «إكسبو 2020 دبي» مرصعة بنجوم الغناء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

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مع الإيقاع الموسيقي يجدد معرض «إكسبو 2020 دبي» موعده، جامعاً زواره على أوتار مختلفة، بعضها له لسان عربي، وأخرى غربية الهوى، لتبدو ليالي إكسبو المقبلة مرصعة بنجوم الغناء العربي الذين لا تزال بصمتهم ذهبية لامعة، في وقت يمهد فيه الطريق أمام فرق موسيقية أخرى، نجحت في أن تحجز لها مكاناً بين أوتار الآلات الموسيقية وقلوب الناس.



في ليالي إكسبو الموسيقية، سيحضر الفن الإماراتي، حيث يحمل المعرض الدولي لزواره مفاجأة الموسم، بإعادته الفنان الإماراتي ميحد حمد إلى خشبة المسرح، ليبدو ذلك بمثابة تكريم له ولمسيرته الطويلة التي أطلق خلالها تشكيلة واسعة من الأغاني، ميحد حمد سيطل على الملأ في 24 الجاري، يرافقه في ذات الليلة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، حيث القلوب تهوى أغنياته.



أريام تتألق



نجومية الفنانة الإماراتية أريام ستضيء ليلة الغد، حيث ستقف أريام على خشبة مسرح اليوبيل، لتطرب معجبيها بجملة من أغنياتها، في ذات الليلة ستطل مجموعة من الفرق الموسيقية التي تغني بلغات عديدة، ومن بينها فرقة مشروع أمبوكا التي تتألف من 7 موسيقيين اتخذوا على عاتقهم مهمة تقديم الإيقاعات الموسيقية الأفريقية.



مع حلول ظهر يوم السبت، ستطل الفنانة اللبنانية يارا على جمهورها، لتقف وسط ساحة الوصل لتحتفي باليوم العالمي للطفل، وفي الوقت نفسه، ستمضي أوركسترا الفردوس النسائية في تقديم عرضها الثالث على خشبة اليوبيل، لتطرب جمهورها بإيقاعات شرقية خالصة، وما أن يحل المساء، حتى تعمر ساحة مسرح اليوبيل بنجوم الغناء والموسيقى، لتكون البداية مع مغني الراب الإماراتي عبري الذي نجح عبر السنوات الماضية في تأسيس قاعدة جماهيرية واسعة له، يتبعه عرض موسيقي تقدمه فرقة خماسي كمال مسلم، التي يقودها الموسيقي كمال مسلم، حيث تتألف الفرقة من جنسيات عديدة، احترفت تقديم موسيقى الفيوجن، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها بعضاً من أغنيات ألبومها الأخير (Made in Humos Land) الذي يتضمن مقطوعات تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية، وفي ذات الليلة سيطل على الجمهور المغني النيوزيلندي سامي جونسون، ليقدم بعضاً من إيقاعات الموسيقى النيوزيلندية.



موعد مع حماقي



في ليالي «إكسبو 2020 دبي» حجزت الموسيقى الفلبينية مكاناً لها، حيث يطل المغني الفلبيني «دارين» (Darren) على الملأ مساء 21 الجاري، ليقدم بعضاً من أغنياته المعروفة، وليمثل وطنه الفلبين على خشبة مسرح اليوبيل، بينما سيكون الجمهور العربي في 26 الجاري على موعد مع الفنان المصري محمد حماقي، الذي سيطل هو الآخر على خشبة مسرح اليوبيل، ليقدم تشكيلة واسعة من أغنياته الجديدة والقديمة، فيما يتوقع أن تلقى حفلة حماقي إقبالاً جماهيرياً واسعاً. يذكر أن كافة حفلات «إكسبو 2020 دبي» مشمولة ضمن تذكرة الدخول إلى المعرض الدولي.