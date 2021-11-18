أذربيجان تحتفي بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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على هامش احتفال الجناح الأذربيجاني باليوم الوطني لجمهورية أذربيجان في قبة الوصل بالمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي ، أكد رستم إبراهيموف لـ"البيان" مسؤول الجناح الذي صمم وأنشيء تحت شعار «بذور المستقبل»، يعزز رؤية أذربيجان نحو المستقبل، وإدراكها بأن أحداث الغد تعتمد على قرارات اليوم، وأنه لا يمكن تحقيق مستقبل مستدام إلا من خلال تطوير رأس المال البشري.

وأشار إلى أن مشاركة دولته في إكسبو دبي يعد الاستثمار في المستقبل الآن هو وحده الذي يمكن الناس من تأمين غد مستدام، موضحا أن سقف الجناح المصمم على شكل ورقة شجر يرمز إلى عملية الطاقة اللانهائية، حيث تحول كل ورقة طاقة الشمس إلى طاقة حيوية.

وهنأ إبراهيموف دولة الإمارات العربية المتحدة على احتفالها بيوبيلها الذهبي مثمنا دور قيادة الإمارات الرشيدة على تنظيم و استضافة هذا الحدث الأضخم في المنطقة.

ومن ناحيته أشاد سلطان ممدوف عضو البرلمان الأذربيجاني بتنظيم الحدث مؤكدا عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين جمهورية أذربيجان وتنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المقبلة.

وأكد أن العلاقات الإماراتية الأذرية هي علاقات شراكة وتعاون في مختلف المجالات، وتقوم على الصداقة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وتدعمها أواصر الأخوة والتواصل الثقافي بين الشعبين الأذري والإماراتي والموروث الحضاري والإسلامي المشترك للبلدين الصديقين.