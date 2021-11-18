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إكسبو 2020 دبي اليوم

جميع الحفلات والفعاليات مجانية.. أمسيات إكسبو حتى 26 نوفمبر

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قائمة أمسيات إكسبو حتى 26 نوفمبر: 

19 نوفمبر: الفنانة الإماراتية أريام: مسرح اليوبيل
20 نوفمبر: الفنانة اللبنانية يارا: ساحة الوصل 
20 نوفمبر: اوركسترا الفردوس مسرح اليوبيل
20 نوفمبر: خماسي كمال مسلم مسرح اليوبيل
20 نوفمبر:  الفنان الاماراتي عبري مسرح اليوبيل
21 نوفمبر: الفنان الفلبيني Darren  مسرح اليوبيل
24  نوفمبر: الفنان الإماراتي ميحد حمد مسرح اليوبيل
24 نوفمبر: الفنان الكويتي عبد الله الرويشد  مسرح اليوبيل
26 نوفمبر: الفنان المصري محمد حماقي مسرح اليوبيل

 

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