جميع الحفلات والفعاليات مجانية.. أمسيات إكسبو حتى 26 نوفمبر
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قائمة أمسيات إكسبو حتى 26 نوفمبر:
19 نوفمبر: الفنانة الإماراتية أريام: مسرح اليوبيل
20 نوفمبر: الفنانة اللبنانية يارا: ساحة الوصل
20 نوفمبر: اوركسترا الفردوس مسرح اليوبيل
20 نوفمبر: خماسي كمال مسلم مسرح اليوبيل
20 نوفمبر: الفنان الاماراتي عبري مسرح اليوبيل
21 نوفمبر: الفنان الفلبيني Darren مسرح اليوبيل
24 نوفمبر: الفنان الإماراتي ميحد حمد مسرح اليوبيل
24 نوفمبر: الفنان الكويتي عبد الله الرويشد مسرح اليوبيل
26 نوفمبر: الفنان المصري محمد حماقي مسرح اليوبيل