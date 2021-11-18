ضاحي خلفان يزور أجنحة السعودية وعمان وروسيا في إكسبو 2020

المصدر: وام

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زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عدداً من الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي، واطلع على أهم المشاركات التي تضمها تلك الأجنحة، والتي تظهر الجوانب الحضارية والثقافية والتراثية للبلدان المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم.

وشملت زيارة معاليه جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث اطلع على الفعاليات التفاعلية المتنوعة فيه، والتي تشتمل على أنشطة استدامة الطاقة والعلوم والتقنية وعروض للمشروعات التنموية الكبرى للمملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وطبيعتها ومواقعها التراثية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأشاد معاليه بما شاهده في جناح المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه واحد من أجمل الأجنحة التي زارها في إكسبو 2020 دبي، لما يعكسه من رؤية للمملكة وتراثها ومشاريعها الحيوية المتقدمة والمتطورة.

ثم زار معاليه جناح سلطنة عمان الشقيقة وتعرف إلى أهم أقسامه بما فيها دورة حياة شجرة "اللبان" التي تشتهر السلطنة بزراعتها، والتي تعكس أصالة التراث العماني، كما شاهد معاليه عدداً من الأقسام التي تجسد التراث والحضارة العمانية وطبيعتها الخلابة وأهم خطط الاستدامة الاستراتيجية للسلطنة.

واطلع معاليه على معرض المنتجات العمانية الملحق بالجناح، وفي ختام زيارته للجناح العماني سجل معاليه كلمة شكر في سجل الزوار، مشيداً بمشاركة سلطنة عمان الشقيقة بفاعلية في إكسبو 2020 دبي.

وشملت جولة معاليه الجناح الروسي، حيث اطلع فيه عن قرب على التجارب التكنولوجية المتطورة لروسيا، وتعرف أكثر إلى عالم الغد، ومستقبل التقنية الحديثة.

رافق معاليه خلال الزيارة اللواء أحمد عتيق المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار الضباط.