فرص استثمارية واعدة خلال منتدى الأعمال الإماراتي المنغولي في إكسبو دبي

المصدر: دبي- وام

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بحث منتدى الأعمال الإماراتي المنغولي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة منغوليا بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي عقد في مركز تواصل الأعمال في إكسبو 2020 فرص الاستثمار مع منغوليا.

وأكد عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي في افتتاح أعمال المنتدى بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني المنغولي ورئيس غرفة تجارة وصناعة منغولية والوفد التجاري المنغولي الزائر لإكسبو 2020 التزام غرف الإمارات بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، مشيراً إلى وجود رغبةٍ بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.

واستعرض المزروعي خلال المنتدى نبذةً عن مؤشرات النمو في القطاع الخاص الإماراتي مسلطاً الضوء على الركائز الأساسية للقطاع الخاص وهي التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية ومزايا الاستثمار في الإمارات،مؤكداً في معرض كلامه أن الإمارات باتت وجهة مثالية لنشاط الشركات والأعمال والسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم بعد التعافي السريع للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المزروعي أن القطاع الخاص الإماراتي يعد من أبرز القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لعب دوراً كبيراً في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال عدة مؤشرات منها بلوغ عدد الأعضاء بالغرف التجارية حوالي 475 ألف عضو في نهاية عام 2020.

ويضم القطاع الخاص أكثر من 38 مجلس عمل مشترك مع دول العالم، و يعمل بالقطاع الخاص اكثر 5.26 ملايين عامل من مختلف الجنسيات. كما بلغ عدد الشركات العاملة بالقطاع الخاص ما يقارب الـ 340 ألف شركة خلال عام 2020.

وأشاد الوفد التجاري المنغولي المشارك بالمنتدى بالمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات والإنجازات التي حققها قطاع الأعمال مؤكداً الرغبة بالانفتاح الاقتصادي على دولة الإمارات ومجتمع أعمالها الذي يحظى بمكانةٍ رفيعة في الأوساط الاقتصادية والتجارية العالمية وبحث إقامة شراكات استثمارية في مجالاتٍ وقطاعاتٍ مختلفة.

ودعا المنتدى من خلال أوراق العمل التي قدمت بشأن فرص الاستثمار مع منغوليا الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في منغوليا التي توفر بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات وخصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والتعدين والثروة الحيوانية والزراعية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع غرف الإمارات لتحفيز الشراكات الاستثمارية المشتركة.