«مترو دبي» يبدأ فجراً لنقل المشاركين في سباق «إكسبو»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يبدأ تشغيل «مترو دبي» الساعة 4:30 فجر (الجمعة) على الخطين الأحمر والأخضر لتسهيل تنقل المشاركين في سباق «إكسبو 2020» للجري، الذي ينطلق في السابعة صباحاً من أمام جناح الدول العربية في منطقة الفرص في إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 5000 عداء وعداءة من 112 جنسية من داخل الدولة وخارجها.

ويقام السباق في 3 فئات لمسافة 3 كلم و5 كلم و10 كلم وتمرّ المسارات الثلاثة عبر العديد من الأجنحة في مناطق الفرص والاستدامة والتنقل قبل أن تلتقي جميعها في ساحة الوصل وتنتهي عند خط النهاية القريب من مركز دبي للمعارض.

فتح الأبواب

وتفتح قرية السباق أبوابها في الساعة 5:30 صباحاً، ويتجمع المشاركون في سباق 10 كلم على الساعة 6:30 صباحاً، فيما تعطى شارة انطلاق السباق في تمام الساعة 7:00 صباحاً، وينطلق سباق 5 كلم في الساعة 8:00 صباحاً، وسباق مسافة 3 كلم في الساعة 8:30.

وتتوافر خيارات عدة للمشاركين من أجل الوصول إلى قرية السباق في إكسبو 2020، باستخدام مترو دبي أو سيارات التاكسي أو السيارات الخاصة أو بواسطة الحافلات المجانية التي ستعمل فقط بداية من الساعة 6 صباحاً.

اتباع التعليمات

ودعت اللجنة المنظمة أصحاب السيارات الخاصة إلى اتباع اللافتات المؤدية إلى مقر «إكسبو 2020 دبي» وبعد ذلك الاتجاه إلى مواقف السيارات بمركز دبي للمعارض، التي تقع على بعد 5-10 دقائق سيراً على الأقدام من المدخل الرئيسي.

وتم توزيع المشاركين حسب فئات عمرية مختلفة، حيث تتاح المشاركة في سباق 3 كلم ضمن أربع فئات عمرية هي: من 1 إلى 8 سنوات، و9-12 سنة، 13-18 سنة و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق 5 كم إلى 8 فئات هي: 13عاماً فما دون، و13-15، و16-18، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق، ويتضمن سباق 10 كلم ستة فئات هي: تحت 19عاماً، و19 – 29، و30 – 39، و40 – 49، و50 – 59، و60 فما فوق.

وسيتجمع المتسابقون في قرية السباق قبل استدعائهم للانطلاق، مع ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة في جميع الأوقات إلى غاية بدء السباق، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة متر واحد على الأقل.

أفواج

وسينطلق المشاركون عبر أفواج يتكون الفوج الواحد من 500 متسابق في وقت واحد على فترات زمنية فاصلة تقدر بدقيقة واحدة، وبعد إنهاء السباق يتسلم كل مشارك ميدالية المشاركة، وفي الختام سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في كل فئة عمرية من كل سباق.

وسيتم احتساب زمن كل متسابق من خلال شريحة تم تسليمها مع حقيبة السباق، والتي ستقوم بحساب الزمن من وقت عبور خط البداية حتى تجاوز المتسابق لخط النهاية.

ويخوض المتسابقون تجربة فريدة من نوعها بالجري داخل أروقة «إكسبو دبي 2020»، وحول الأجنحة والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، وستتاح الفرصة لجميع المتسابقين الاستمرار بالتواجد طوال اليوم بالمجان في مقر إكسبو حتى يتمكن من قضاء وقت مع العائلة لزيارة جميع الأجنحة والتعرف على ما تقدمه، والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية الموجودة في إكسبو.