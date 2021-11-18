5000 عداء يشعلون الحماس في أروقة إكسبو 2020 غداً

المصدر: وام

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يشارك أكثر من 5000 عداء من 112 جنسية من مختلف الأعمار من داخل وخارج الدولة في "سباق إكسبو 2020 للجري" الذي ينطلق صباح غد من أمام جناح جامعة الدولة العربية في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي.

وتفتح قرية السباق أبوابها في الساعة 5:30 صباحاً ويبدأ المتسابقون المشاركون في سباق 10 كيلومترات في التجمع في الساعة 6:30 صباحاً وينطلق السباق في تمام الساعة 7:00 صباحاً وينطلق سباق 5 كيلومترات في الساعة 8:00 صباحاً ويبدأ سباق مسافة 3 كيلومترات في الساعة 8:30.

وستكون الانطلاقة على شكل أفواج، حيث ينطلق كل 500 متسابق في فوج منفصل، ثم ينطلق الفوج الذي يليه بعد دقيقة كاملة، وبعد إنهاء السباق يتسلم كل مشارك ميدالية السباق، وفي الختام سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في كل فئة عمرية من كل سباق.

وسيتم احتساب زمن كل متسابق من خلال شريحة تم تسليمها مع حقيبة السباق والتي ستقوم بحساب الزمن من وقت عبور خط البداية حتى تجاوز المتسابق لخط النهاية.

ويخوض المتسابقون تجربة فريدة من نوعها بالجري داخل أروقة "إكسبو دبي 2020"، وحول الأجنحة المشاركة والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، وستتاح الفرصة لجميع المتسابقين للاستمرار بالتجول طوال اليوم مجاناً في مقر إكسبو.