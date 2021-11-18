عاطف أسلم يبهر زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

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أبهر نجم البوب الباكستاني عاطف أسلم جماهير إكسبو 2020 دبي، بأداء ساحر لأغانيه الناجحة خلال حفله الموسيقي، أول أمس الأربعاء في حديقة اليوبيل في موقع الحدث الدولي.



وتفاعل عدد من الزوار بالغناء والرقص على أنغام الأغاني الشعبية لأسلم، والتي شملت أغنياته «Woh Lamhe» و«Tu Jaane Na» و«O Saathi» من فيلم بوليوود «Baaghi 2».



وقبل حفله الموسيقي، قال أسلم إنه «يتطلع إلى الأداء أمام جمهور عالمي في إكسبو 2020 دبي، مضيفاً أنها ستكون بالتأكيد تجربةمبهجة».



يقوم الفنان المولود في وزير أباد في باكستان، حالياً بجولة ومن المقرر أن يلعب دور البطولة في المسلسل الدرامي«Sang-e-Mah» الذي سيصدر قريباً.



واشتهر المغني الشهير بسد الفجوة الثقافية بين باكستان والهند من خلال المساهمة في بوليوود بأغان ناجحة.