يارا تحيي «رؤى المستقبل» في اليوم العالمي للطفل

المصدر: دبي - البيان

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تتصدر المغنية اللبنانية يارا، سفيرة اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتفالات اليوم العالمي للطفل في إكسبو 2020 دبي السبت، وذلك في ختام الفعالية الرئيسية للاحتفال بهذا اليوم «رؤى المستقبل».



وستضم الفعالية، التي ستُقام على منصة الوصل، في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، من الساعة الثانية ونصف عصراً إلى الساعة إلى الرابعة و25 دقيقة، متحدثين وفنانين من أنحاء العالم.



يقدم إكسبو 2020 برنامجاً حافلاً بالفعاليات في اليوم العالمي للطفل، والتي ستعم أنحاء موقع الحدث الدولي، بوصف هذا اليوم العالمي مناسبة مهمة للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على إمكاناتهم. ويوفر اليوم العالمي للطفل أيضاً منصة مهمة للأطفال، من أجل مناقشة موضوعات تعنيهم، مثل التعليم وتغير المناخ والصحة النفسية والقيادات الشابة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للنشء – الذين هم قادة المستقبل – لإيصال صوتهم والتعبير عن رؤاهم للمستقبل.



جوانب ثقافية

تستعرض فعالية «رؤى المستقبل» الكثير من الجوانب الثقافية بأسلوب مميّز؛ والدعوة لحضورها مفتوحة للآباء والأبناء معاً. تبدأ الفعالية بعرض من أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بمشاركة راقصين من سيرك زامبيا. يعقب ذلك كلمات يلقيها وزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة وممثلون عن منظمة اليونيسف على المنصة، تليها عروض تقدمها المغنية التنزانية آبي شامز ابنة الثمانية عشر عاماً وفرقة الأشقاء المكسيكيين «فاسكيز ساوندز». وستشارك أيضا العالمة جيتانجالي راو (16 عاماً)، التي منحتها مجلة تايم لقب «طفل العام». وتنتهي الفعاليات بأداء متميز من المطربة يارا.



يلي ذلك عرض ممتع من محركي العرائس الإيطاليين في مركز دبي للمعارض من الساعة الثانية ونصف إلى الساعة الرابعة و10 دقائق عصراً، حيث سيكون الجمهور على موعد مع الخبرة الطويلة والإتقان في عروض الدُمى الصقلية عبر عرض تقدمه شركة «فيلي دآرتي كوتيكيو»، وهو عرض للدمى المتحركة يصور قصة حب روجيرو وبرادامانتي من ملحمة أورلاندو إناموراتو (أورلاندو عاشقا)، وهي واحدة من أعظم الملاحم الإيطالية.



الجميلة والوحش

سيكون الجمهور على موعد أيضا مع أوركسترا الفردوس على منصة اليوبيل في الثالثة عصراً. هذه الفرقة النسائية الرائدة، والتي أشرف على تأسيسها الموسيقار العالمي الحائز جائزة أوسكار إيه آر رحمان، حيث ستعزف الأوركسترا مقطوعات من أفلام عائلية، مثل «علاء الدين» و«الجميلة والوحش»، بالتعاون مع المغنية الموهوبة ختيجة رحمان، ابنة الموسيقار العالمي إيه آر رحمان، والموسيقي ليديان ناداسوارام ابن الستة عشر عاما، وهو من تلاميذ مؤسسة إيه آر رحمان، والفائز في عام 2019 في برنامج المواهب الأمريكية «ذا وورلدز بست».



ستشارك أجنحة دول في موقع إكسبو 2020 أيضاً في هذه الفعاليات الممتعة، إذ سيقدم جناح بولندا عروضاً للرسوم المتحركة والمسابقات مع جوائز وألعاب، وعرض أزياء للأطفال، بينما سيتيح جناح المالديف ألعاباً وهدايا، بالإضافة إلى الرسم على الوجه.