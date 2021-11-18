«المجلس الدبلوماسي الاقتصادي» لغرفة عجمان في إكسبو

المصدر: عجمان - البيان

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أكد المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، محمد علي الجناحي، سعي إمارة عجمان نحو توثيق العلاقات، وتعزيز التعاون المباشر والخارجي مع مختلف الدول، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، بهدف تنمية حجم التجارة الخارجية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة عجمان من جانب، والتعرف إلى الفرص المتاحة خارجياً من جانب آخر، مشيراً إلى حرص غرفة عجمان، وكافة الدوائر الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة، على تعزيز التعاون مع السفارات والقنصليات والملاحق والمكاتب التجارية.



جاء ذلك، خلال فعاليات «المجلس الدبلوماسي الاقتصادي»، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان في معرض إكسبو 2020 دبي. بحضور عدد من السفراء والقناصل ومديري الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، بهدف تعزيز التواصل مع الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020، وتبادل الرؤى والأفكار، لتحقيق الأهداف المشتركة، إلى جانب التعرف إلى أجندة الفعاليات الاقتصادية المستقبلية، وأهم الفعاليات للدول المشاركة، وإمكانية الاستفادة منها.



حضر «المجلس الدبلوماسي الاقتصادي»، المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة، وصالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعدد من مسؤولي إمارة عجمان.



انطلاق

وأكد محمد الجناحي خلال كلمته، أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، يُعد نقطة انطلاق، وبداية مبشرة لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والنمو العالمي في كافة القطاعات، انطلاقاً من دولة الإمارات، التي تؤمن بالتعاون والعمل المشترك، لتحقيق الخير للجميع، وتبنيها التسامح، كأسلوب ومنهج حياة، حيث تضم على أرضها أكثر من 200 جنسية، بمختلف اللغات والثقافات، والحدث العالمي، ما هو إلا انعكاس لمجتمع دولة الإمارات.



وأضاف «على الجميع، من دبلوماسيين ومسؤولين دورٌ هام ورئيس، في الدفع قُدماً لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، عبر تعزيز التعاون، وتكثيف اللقاءات والفعاليات المشتركة، لزيادة التعاون وحجم التبادل التجاري.



وأفاد المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، بأن إمارة عجمان حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، وخاصة أنها تتميز في العديد من القطاعات، منها القطاع الصناعي، والذي يضم حوالي 1000 مصنع، وكذلك القطاع العقاري، إلى جانب قطاع البناء والتشييد، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، كما أن إمارة عجمان، تتميز بقطاع سياحي واعد، يمتلك بنية تحتية مثالية.



شبكة العلاقات

وبحثت الجهات المشاركة خلال الفعالية، سُبل توسيع شبكة العلاقات، وآليات فتح أسواق جديدة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري. كما تم استعراض الفرص والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها الإمارة، إلى جانب بحث فرص المشاركة في المعارض الخارجية مستقبلاً.



وأكد الحضور على أهمية «المجلس الدبلوماسي الاقتصادي»، ودوره في توفير منصة ودية لبحث آليات زيادة التعاون الاقتصادي مستقبلاً، وتنمية العلاقات، وتبادل الرؤى والأفكار، لتحقيق الأهداف المشتركة.