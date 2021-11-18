النمسا.. الطريق نحو الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أتاح إكسبو 2020 دبي الفرصة أمام دول العالم لإبراز إبداعاتها، وقد انتهز الجناح النمساوي هذه الفرصة بنجاح، حيث ينفرد بتصميم جعله أشبه بواحة من الهدوء والاسترخاء في قلب الحدث المفعم بالفعاليات. حاز الجناح النمساوي، الذي يمكن ملاحظته بشكل واضح من بعيد نظراً لهندسته المعمارية اللافتة، على ثلاث جوائز عالمية مرموقة بفضل إسهاماته في رؤية إكسبو 2020 دبي لتنظيم إحدى أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي.



تشمل القائمة: الجائزة الأولى في فئة العمارة المستدامة في جوائز غلوبال للهندسة المعمارية والتصميم 2021، وجائزة التصميم المفضل لدى لجنة التحكيم في جوائز بيلت ديزاين 2021، وجائزة الاستدامة الأعلى في جوائز التصميم الألمانية 2022.



سعادة

وفي هذا الإطار عبّرت المفوضة العامة لجناح النمسا، بياتريكس كارل عن سعادتها قائلة: «تتمتع النمسا بتاريخ طويل من العيش المستدام بفضل الاستخدام المسؤول للموارد المتاحة. تأتي هذه الجوائز تثميناً للجهود التي بذلها كل فرد في سبيل إنشاء جناحنا الجذاب الذي يمثّل ما قد تبدو عليه إنشاءات المستقبل من حيث الكفاءة في استخدام الموارد، المحايدة المناخية والاستدامة البيئية. نأمل من خلال هذه المنصة الاستشراقية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي أن يتمكن العالم من اختبار أفضل التجارب التي توفرها النمسا».



من خلال العمل تحت شعار «النمسا توقظ الحواس» والالتزام بمهمة إكسبو 2020 دبي في خلق مستقبل مستدام للجميع، ابتكرت الدولة الواقعة في وسط أوروبا جناحاً لافتاً للأنظار مؤلفاً من 38 مخروطاً أبيض. وبفضل دمج الجناح بين أساليب البناء العربية التقليدية المتمثلة بأبراج الرياح وبين أحدث التقنيات النمساوية فإنه يتطلب طاقة أقل بمقدار 70% مقارنة بالأبنية التقليدية المتواجدة في ظروف مناخية مشابهة لتلك في الإمارات العربية المتحدة والمُعتمدة على مكيفات الهواء للتبريد.



تكنولوجيا

يجمع الجناح النمساوي بين أفضل ما في التكنولوجيا والبيئة، وقد اقتصرت شراكاته فقط على الشركات التي تلتزم برؤية مذهلة لمستقبل أفضل، ليسهم بذلك في نشر رسالة قوية تقوم على ضرورة دعم فكرة حماية المناخ والتنمية المستدامة. ويُعتبر آي لاب، منصة المعرفة داخل الجناح، أفضل مثال على ذلك، فهو عبارة عن مساحة نابضة بالحياة معروفة بممارساتها المبتكرة وأفكارها الخارجة عن المألوف.



يقع الجناح النمساوي في منطقة الفرص، وهو يتيح للزوار التعرف فوراً على الاحتمالات التي لا حصر لها والتي تتعلق بأسلوب الحياة المستدامة كما تتجاوزه إلى أبعد من ذلك.



وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التبريد مأخوذ من كتاب العمارة العربية، حيث تسمح الأبراج المبنية على شكل مخاريط بمرور الهواء وبالتالي تقلل من استهلاك الكهرباء لتبريد المساحة بأكملها، الأمر الذي يجعل الأجواء ممتعة للغاية في جميع أنحاء الجناح حتى أثناء الطقس الحار.



وقد تم تجهيز الهيكل بأكمله باستخدام أجزاء مسبقة الصنع بهدف استعمال أقل قدر ممكن من الموارد. وعلاوةً على ذلك، من السهل إزالة الواجهة بالكامل بعد انتهاء الحدث في مارس 2022. فبمجرد إنهاء خدمته، يعتزم فريق التصميم المسؤول عن بناء الجناح، إنشاء مبنى جديد باستخدام الأجزاء نفسها، ولكن في موقع مختلف في المنطقة، علماً أن المرونة العالية للمكونات، ستسمح لهذا الفريق بابتكار تصميم مختلف تماماً عمّا هو موجود الآن في إكسبو 2020 دبي.