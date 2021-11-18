80 من كبار المواطنين بـ «اجتماعية الشارقة» في أروقة «إكسبو»

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك 80 من كبار المواطنين من أعضاء أندية الأصالة، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، في رحلة إلى معرض «إكسبو 2020»، برفقة مشرفين ومتطوعين، وتأتي الرحلة، بعد توقف الأنشطة الخارجية التي كانت تنظمها الدائرة، بسبب جائحة «كورونا»، وتحولها إلى أنشطة افتراضية.



وتقول مها منصور آل علي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: «انطلاقاً من أهمية كبار المواطنين في حياتنا، ولكونهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا، تم تنظيم رحلة ترفيهية إلى معرض «إكسبو 2020» لإسعادهم، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى ثقافات الشعوب المتنوعة، المشاركة في المعرض العالمي».



سعادة

وأضافت آل علي، أن المشاركين في الرحلة من كافة أفرع الدائرة، وجميعهم تخطوا سن الـ 60 عاماً، عبّروا عن سعادتهم البالغة، واستمتاعهم بهذه الرحلة، التي أتاحت لهم التعرف والمشاركة في الأحداث العالمية التي تستضيفها الدولة، والتطورات التي تشهدها الساحة الإماراتية، ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام دائرة الخدمات الاجتماعية بهذه الشريحة من المجتمع، وأنهم لا بد أن يكونوا داخل الحدث وجزءاً منه، منوهة بأن الدائرة دأبت على تنظيم عدد من الرحلات الداخلية والخارجية سنوياً، إلا أن جائحة «كورونا» عطلت هذه الرحلات حوالي العامين، واليوم نحاول استعادة هذا النشاط، الذي يسعد كبار المواطنين من مستفيدي الدائرة.



أجواء

وتوجهت مها منصور، بالشكر إلى إدارة إكسبو 2020، لتوفير وتسهيل أجواء مريحة لكبار المواطنين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أنه خلالها تجولوا على أجنحة المعرض المتعددة، وتعرفوا إلى مختلف ثقافات الشعوب، غربية وأجنبية، وكذلك شاهدوا فنوناً لم يعرفوها من قبل، وبالتالي، كل هذه الأمور المشوقة، سوف تنعكس إيجابياً على نفسياتهم، وتخرجهم من العزلة، وتعيد دمجهم من جديد بفعاليات المجتمع.