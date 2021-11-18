الجناح الاسترالي يستعرض ثقافة المأكولات التقليدية للسكان الاصليين في إكسبو

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفالا بالثقافة الأسترالية للسكان الأصليين استضاف الجناح الأسترالي الطاهية الاسترالية والعالمية ميندي وودز لتقديم ثلاثة أطباق أسترالية شهيرة لزوار إكسبو لتعريفهم بثقافة المأكولات التقليدية للسكان الأصليين لأستراليا.

جاء ذلك ضمن برنامج الشيف المشهور الذي يقدمه الجناح الأسترالي شهرياً من الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، وذلك عن طريق استضافة شيف عالمي شهرياً يقوم بالطهي المباشر مع الزوار

وقال جوستين ماكغوان المفوض العام لأستراليا في معرض إكسبو 2020 "ستنقل تجربة الجناح الأسترالي في إكسبو 2020 دبي الضيوف إلى أستراليا على الفور، فهي تجربة مصممة بحيث تعمل على تنشيط كافة الحواس بما فيها التذوق"

وتابع أنه "تم اختيار تشكيلة الطعام والمشروبات والوجبات الخفيفة بدقة لتجسيد الحياة في أستراليا واستعراض المستوى العالمي للمطبخ الأسترالي أمام العالم، وستتاح للعالم فرصة الاستمتاع بفن الطهي الذي لا مثيل له في أستراليا ومعرفة السبب الذي يكمن وراء اختيار أستراليا كوجهة مفضلة للزيارة والإقامة".

ودعا المفوض العام زوار إكسبو للحضور والاستمتاع بروح وطبيعة الضيافة الأسترالية الحقيقية والتي تأسست على مدار 60 ألف عام من التاريخ والثقافة وسرد القصص والطعام، ويقدم الجناح الأسترالي باعتباره واحداً من الأجنحة القليلة التي تضم مطبخاً تجارياً مجهزاً بالكامل في الموقع، عدداً من أفضل المواهب الأسترالية في مجال الطبخ، حيث سيصممون قوائم الطعام الخاصة بهم داخل الجناح ضمن برنامج "الشيف المشهور".

وشاركت الشيف ميندي وودز ضمن برنامج مشاهير الطهاة الأسترالي، شغفها ومهاراتها مع العالم وقدمت عروض الطهي الحية، وورش عمل تفاعلية، وقامت بإحضار المكونات الأساسية للوجبات الرئيسية الثلاثة التي قدمتها من أستراليا خصيصا للحدث، تتمثل في الأعشاب و الأسماك و اللحوم وغيرها من مواد.