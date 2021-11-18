" إكسبو لايف" يستضيف مبتكرين أبدعوا في تقديم العمل الانساني

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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ضمن فعاليات أسبوع التسامح والتعايش استضاف جناح مبدعون في الخير مشاركين فاعلين فازا بالمنح المقدمة من مبادرة " إكسبو لايف" والتزموا بجعل مجتمعاتهم وكوكب الأرض مكانًا أفضل، وتم اختيار تطبيقاتهم من بين مجموعة ضمت أكثر من 11 ألف مشروع من 184 دولة.

ويسلط إكسبو لايف الضوء على المشاركة العالمية للبرنامج، واستضاف اليوم اثنين من الحاصلين على المنح، ويعمل على تسريع وتعزيز الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين الحياة، وهم فهد النمر من المملكة العربية السعودية، مبتكر منصة (ينمو) المصممة للأطباء ليكونوا أكثر كفاءة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة إعادة التأهيل والخدمات التعليمية، وريم الفرنجي من الأردن وهي صانعة المنصة الإلكترونية "حبايبنا" المخصصة لأولياء أمور الأطفال من أصحاب الهمم، و تعتبر بمثابة مرجع عربي يساعد الأبوين في تربية الأطفال من فئات أصحاب الهمم، حيث يجمع الآباء، والأمهات، والأخصائيين في مجالات التعليم الخاص، وإعادة التأهيل؛ لتبادل النصائح والإرشادات والخبرات.

ومن جانبها قالت ريم الأفرنجي مبتكرة منصة " حبايبنا" ، ان مشروعها يعتبر أول منصة عربية متخصصة بشؤون الأطفال المتأخرين في التطور وتهدف إلى تمكين الأسر العربية والعاملين مع الأطفال المتأخرين في التطور من خلال تقديم المحتوى المتخصص، من خلال تقديم دورات تدريبية رقمية واستشارات عن بعد يقدمها أخصائيون في التربية الخاصة أو التأهيل.

وتابعت ان المنصة زارها مليون ونصف شخص وتضم مكتبة تحتوي على أكثر من 800 فيديو تم مشاهدتها أكثر من مليون مرة، واستطاعت المنصة مساعدة أكثر من 15 الف أسرة عربية في المنطقة العربية من خلال إمكانية توصيلهم بالمصادر التي يحتاجونها.

كما تم تقديم 1300 استشارة عن بعد لأسر في الأردن، وحصلت منصة حبايبنا على منحة من إكسبو لايف بقيمة 100 دولار لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الموقع والتي ساعدت بتطوير عمل المنصة وإضافة خدمة الاستشارات عن بعد وتقديم دورات التدريب الرقمية وتطوير النسخة الأولى من التطبيق، كما حصلت المنصة على منحة بقيمة 100 دولار لإنتاج برنامج تدريب للأسر ومقدمي الرعاية في المناطق المهمشة ومخيمات اللاجئين ذلك بالتعاون مع مجموعة من الأخصائيين في التربية الخاصة والتأهيل.

وتابعت إن المنصة تساعد الأهالي العرب في مواجهة تحدياتهم واللجوء إلى مصدر يساعدهم على معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول للخدمات أو معرفة التعامل معهم في مواقف معينة، ودليلا يُسّهل الحصول على الخدمات، فضلا عن التدريب عبر الهاتف، ويهدف الموقع إلى تزويد الآباء والأمهات بمَرجِع يُمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم لأبنائهم أثناء رحلة إعدادهم لمستقبل هادف.

وأطلقت ريم المشروع من تجربتها الخاصة التي خاضتها بنفسها من خلال مبادرة تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم ‏إلى غيرهم ممن لديهم أطفال يعانون إعاقات في النمو.

‏وأوضحت ريم أن لديها ولدين من أصحاب الهمم، (عبدالسميع وعمرو) اللذين يعانيان من إعاقة تأخر في التطور ويحتاجان إلى برامج تأهيل وتعليم متخصص، مشيرة إلى أنها كانت تواجه صعوبة في العثور على المعلومات التي تساعدها في تربيتهم لذلك اطلق الموقع الإلكتروني حبايبنا بالتعاون مع زوجها ليكون أول منصة تطلق باللغة العربية وتقدم المشورة الموثوقة من قبل خبراء مختصين فضلا عن توفيرها معلومات يمكن وجودها على الإنترنت ويتاح مشاركتها من الاسر، وتساهم في إشباع الموقع بخبرات ومعرفة تسهم في رعاية فئات اصحاب الهمم .

وتعتبر منصة " ينمو " منصة عربية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وهي منصة إلكترونية وتطبيق هاتفي مصمم لمساعدة مهنيي الرعاية الصحية في أن يكونوا أكثر فعالية في عملهم عند وضع خطط الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولتحسين جودة خدمات التعليم والتأهيل.