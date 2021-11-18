إكسبو في أسبوع.. حراك عالمي لتعزيز التسامح وابتكارات تستدعي المستقبل

المصدر: وام

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استحوذت الفعاليات والمبادرات المرتبطة بالتسامح على النصيب الأكبر من الاهتمام خلال الأسبوع السابع من إكسبو 2020 دبي، حيث شهد الحدث العالمي ميلاد التحالف العالمي للتسامح والذي تم إطلاقه خلال فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، فيما استضافت الأنشطة الدولية للمهرجان ما يزيد على 125 شخصية عالمية بارزة قدمت رؤية شاملة عن مستقبل التسامح العالمي، إضافة إلى انعقاد القمة العالمية المشتركة للأديان

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه السابع.

وشهدت الأنشطة الدولية للمهرجان عقد المؤتمر الدولي "التسامح والشمولية من أجل حقوق المرأة" الذي استعرض القضايا المتعلقة بتمكين المرأة في العالم وبحث في الأساليب الأكثر نجاحا لتفعيل دور التعليم والمعرفة في مواجهة التحديات التي تواجهها ..فيما ناقش منتدى الشباب العالمي الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش في "إكسبو 2020 دبي" دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم وضرورة توفير التعليم الجيد لهم وتهيئتهم ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع.

ونظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جناح المرأة بإكسبو جلسة حوارية بعنوان مستقبل المرأة في العمل البرلماني بهدف مناقشة سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على الرؤى والأفاق المستقبلية لمشاركتها في العمل البرلماني.

وفي سياق آخر، احتفى اكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لإمارة موناكو بحضور الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو والأميرة ستيفاني أميرة موناكو، كما احتفت الجزائر بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي بحضور أيمن بن عبدالرحمن رئيس الوزراء الجزائري، كذلك احتفلت البرازيل بيومها الوطني بحضور "غايير بولسونارو" رئيس جمهورية البرازيل.

وتم الكشف عن عدد من الاختراعات والابتكارات العلمية، حيث كشف الجناح الفنلندي في اكسبو 2020 دبي عن أول مصعد متصل بالإنترنت في العالم من تصميم شركة "كوني" التي أكدت ان هذا النوع من المصاعد سيشكل منصة رئيسية توفر لمستخدميها تجارب رقمية تربطهم بالعالم خلال عملية تنقلهم بين الطوابق.

من جهتها سلمت شركة "يو بي إس" أول شحنة لها باستخدام سيارتها الإلكترونية التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية إلى الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي لتحقق بذلك سبقا عالميا في استخدام هذه التقنية المستقبلية التي تعزز من فرص التنقل والخدمات النظيفة في العالم.

وفي جديد الابتكارات أيضا.. استعرضت شركة "أيدياباتيك" البريطانية خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي جهاز "سمايل" للتبريد الذكي الذي يعمل على البطارية ويأخذ شكل الحقيبة المحمولة على الظهر.

ويستخدم الجهاز بشكل رئيسي لنقل اللقاحات في المناطق النائية والوعرة ويوفر لها حماية من التلف نتيجة الحرارة، كما يتميز بالتكلفة المنخفضة والمحافظة على تخزين اللقاحات بدرجات حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة تصل الى 6 أيام دون الحاجة للكهرباء.