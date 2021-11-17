"الكاروسيل".. تاريخ معارض إكسبو في 4 دقائق

المصدر: خلود حوكل

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لا يتوقف إكسبو 2020 في دبي عن إبهار زواره من المقيمين على أرض الدولة أو السياح القادمين خصيصاً للتعرف إلى ثقافات الشعوب والدول المشاركة في المعرض والبالغ عددها 192 دولة، ولا يقتصر عنصر الإبهار على الأجنحة المشاركة فقط، بل تعداه إلى الساحات الممتدة ففي كل زاوية من زواياه ومناطقه الثلاث وهي الفرص والتنقل والاستدامة، تجد ما يستحق أن تقف عنده، وتتأمله وتبحث عن قصته.

في منطقة التنقل توجد لعبة دوامة الخيل أو دولاب الخيل أو الخيل الدوار، أو كما تعرف عالمياً "الكاروسيل"، التي تشتهر بها مدن الملاهي والألعاب، حيث يمكن القيام برحلة حول العالم للتعرف إلى أشهر المدن والدول التي احتضنت إكسبو منذ بداياته وحتى اليوم.

على سقف وجدران هذه اللعبة المصنعة في إيطاليا خصيصاً لهذا الحدث، رسمت معالم المدن التي مر بها إكسبو يدوياً، التي اجتذبت الكبار والصغار في رحلة مدتها أربع دقائق مليئة بالاستمتاع والتعرف على المدن التي مر بها أكسبو وأبرز الشعارات التي اتخذها المعرض على طول تاريخه، وسنة المعرض.

يقف "راشد" ولطيفة" شخصيتا إكسبو 2020 دبي، إلى جانب "أليف" و"أوبتي" و"تيرا"، على واجهة اللعبة التي صممت مقاعدها على شكل خيول وعربات في طابقين، وتتسع حالياً بسبب الاجراءات الاحترازية لـ 61 شخصاً.