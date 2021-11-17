جناح أستراليا في إكسبو 2020 يحتفل بمرور 30 عاماً على مهرجان "فيلكرفست"

المصدر: وام

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أقام الجناح الأسترالي في إكسبو 2020 دبي، احتفالاً بمرور 30 عاماً على مهرجان "فيلكرفست" الدولي الذي يسلط الضوء على أفضل الأفلام الأسترالية القصيرة، وذلك في الساحة الأمامية للجناح في إكسبو.

وقال جاتسن ماكجوان المفوض العام لجناح أستراليا لوكالة أنباء الإمارات "وام": إن المشاهد للأفلام سيشعر بالدهشة والإلهام من خلال مجموعة مختارة من الأفلام والحائزة جوائز من الأفلام القصيرة المبتكرة والمتطورة التي تركز على الثقافة الأصلية الأسترالية والمجتمع المعاصر وقضايا الشباب.

وأضاف أن "فيلكرفست" هو مهرجان دولي للأفلام القصيرة يقام سنوياً شهر يناير بشاطئ "بوندي" في سيدني، ويعتبر في الأوساط الدولية مهرجان الأفلام القصيرة التنافسي الأسترالي الرائد، وينظر إليه صانعو الأفلام بشكل متزايد على أنه أحد المهرجانات الرئيسية في العالم.

وأشار إلى أن المهرجان بدأ كمهرجان محلي صغير في مدرسة "بالمان" الثانوية عام 1991 في سيدني، ومنذ ذلك الحين نما ليصبح رائداً في أستراليا ومعتمداً من أكاديمية "BAFTA".

وقال المفوض العام لجناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي، إن برامج وفعاليات الجناح الأسترالي، تهدف إلى إثارة وإلهام وتثقيف ومشاركة بمنظور جديد في إكسبو 2020 دبي.